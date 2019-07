Et billede har stjålet opmærksomheden efter VM-finalen for kvinder.

Efter kampen var spillet, løb amerikanske Kelley O'Hara ud på sidelinjen, og her gav hun sin kæreste et stort kys.

Det i sig selv er langt fra et unormalt syn i fodboldverdenen, men i dette tilfælde var øjeblikket alligevel noget helt særligt.

Først og fremmest fordi det ikke var kendt, at Kelley O'Hara er i et forhold med en, så det var første gang, kæresten blev vist frem.

Og derudover var det ikke offentligt kendt, at Kelly O'Hara er lesbisk, og dermed sprang hun ud for åben skærm efter sejren.

Noget, der efterfølgende har medførte mange kommentarer og en stor hyldest på de sociale medier.

Herunder er blot et udpluk af de mange ord, 30-årige O'Hara får med på vejen.

'Billie Jean King var den første kvindelige atlet, der stod frem som homoseksuel, men kun som følge af, at det kom frem ved et søgsmål i 1981. Det skadede hendes image. Kelly O'Hara - der ikke var sprunget ud - løb ud på sidelinjen og kyssede kæresten. Vi er kommet langt.'

'Dette er det sødeste, jeg nogensinde har set.'

'Og så sagde Kelley O'Hara, at hun ville give de homoseksuelle alt det, de ønskede.'

'Kelley O'Hara der på den måde bekræfter, hun er homoseksuel, er det bedste, jeg nogensinde har set.'

'Kelley O'Hara scorede adskillige point på det her.'

Da USA var færdige med at fejre sejren på 2-0 over Holland på banen, blev der festet videre, og her havde Kelley O'Hara sin kæreste med.

De to er ikke de eneste, der under slutrunden er blevet fanget i et kys, der har fået stor opmærksomhed.

Det samme skete for den danske landsholdsstjerne Pernille Harder.

Hun er kærester med Magdalena Eriksson, der spiller på det svenske landshold, og da de to delte et kys på tribunen, gik det verden rundt.

Sverige sluttede som nummer tre ved VM, og også her fik Pernille Harder mulighed for at give kæresten et stort sejrskys.