Bare fordi man er professionel atlet, betyder det ikke, at man ikke kan fejre det nye år med et brag.

Det kan to verdensstjerner i form af Erling Haaland og Anthony Joshua i den grad skrive under på.

Fodboldspilleren og bokseren fejrede nemlig nytårsaften sammen i Dubai.

Det viser et opslag på Instagram, som du kan se nederst i artiklen.

Den festlige aften, som ifølge Daily Mail var arrangeret af PrettyLittleThing-stifteren, Umar Kamani, bød også på andre kendte gæster, blandt andre bokseren Derek Chisora og Haalands kæreste, Isabel Haugseng Johansen.

Parret fejrede nytårsaften i Dubai. Foto: Mohammed Badra/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Parret fejrede nytårsaften i Dubai. Foto: Mohammed Badra/EPA/Ritzau Scanpix

De to mødte hinanden i barndomsklubben Bryne FK, hvor de begge spillede fodbold i deres unge dage.

Det var dog først i maj sidste år, at den norske Manchester City-spiller viste sin kæreste frem for offentligheden.

Det skete da, at Isabel Haugseng Johansen var med på podiet i forbindelse med Manchester Citys fejring af det engelske mesterskab.

Her stod hun blandet andet flankeret af superstjernens far, Alf-Inge, som selv har spillet for Manchester City omkring årtusindskiftet.

Der har dog ikke været meget at fejre for Erling Haaland på det seneste, som har døjet med en fodskade, der har holdt ham ude i de seneste syv kampe.

Det forventes dog, at han er tilbage inden længe, hvor han altså skal forsøge at sikre endnu et mesterskab til City.