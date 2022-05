Han skal snart diske op med 4,25 milliarder pund, men lørdag fik han ikke ligefrem den bedste start på sit nye projekt.

For den amerikanske rigmand Todd Boehly, der netop har indgået en aftale med Chelsea om en købsaftale, var nemlig på plads på storklubbens hjemmebane til kampen mod Wolverhampton.

Og her måtte konsortium-ejeren se sit kommende hold løbe ind i noget af en nedtur i slutningen af opgøret.

Selv om Chelsea var foran med 2-0 på to mål af Romelu Lukaku, indtil der var spillet 79 minutter af opgøret, endte kampen alligevel 2-2.

Todd Boehly (i midten) under lørdagens kamp. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Først reducerede Trincao, inden Conor Coady dybt inde i overtiden sendte ét point til udeholdet.

Og derfor kunne man da også se på tv-billederne se, at det ikke ligefrem var en glad Todd Boehly, der sad på tilskuerpladserne og overværede sit kommende hold smide point for tredje kamp i træk.

Det var lørdag morgen, at Chelsea meddelte, at klubben havde indgået en købsaftale med et konsortium ejet af Todd Boehly.

Købet kommer til at koste 4,25 milliarder pund – svarende til cirka 37 milliarder danske kroner – og skal nu godkendes af den britiske regering.

Todd Boehly efter scoringen til 2-2. Foto: TONY OBRIEN

21,7 af milliarderne går til at overtage samtlige aktier i klubben. Desuden forpligter konsortiet sig til at investere 15,2 milliarder i klubben, lyder det videre.

De skal blandt andet gå til investeringer i klubbens hjemmebane, Stamford Bridge, samt klubbens førstehold, kvindehold og ungdomsakademi.

Årsagen til købsaftalen er, at klubbens nuværende ejer, den russiske rigmand Roman Abramovich, er blevet tvunget til et salg af sit livsprojekt.

Det skyldes, at han har tætte forbindelser til den russiske præsident, Vladimir Putin, og derfor er han blevet underlagt hårde sanktioner af den britiske regering de seneste måneder.

Får salget lov til at gå igennem af den britiske regering, vil klubben overgå til konsortiet, som også de amerikanske rigmænd Mark Walter og schweiziske Hansjoerg Wyss er en del af.

Todd Boehly er i forvejen medejer af de to sportshold Los Angeles Lakers og LA Dodgers, som spiller henholdsvis basketball og baseball.

Roman Abramovich har ejet Chelsea siden 2003.