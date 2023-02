Lyt til artiklen

Manchester United går ind i deres sæsons – indtil videre – vigtigste uge, og det har fået et helt specielt møde til at opstå.

Først gælder det returopgøret i Europa League-storkampen mod Barcelona torsdag, hvor det første hæsblæsende opgør endte med 2-2. Søndag venter finalen i den engelske Liga Cup mod Newcastle og hvis man er Erik Ten Hag, er der ikke nogen mere oplagte at tage en snak end selveste Sir Alex Ferguson inden så vigtige kampe.

Den legendariske Manchester United-manager blev nemlig spottet sammen med den nuværende hollandske cheftræner på en italiensk restaurant i Manchester mandag aften.

Her kunne Ten Hag passende spørge Ferguson ind til skottens storhedstid, hvor han blandt andet i 1999 var med til at vinde 'The Treble' – et Champions League-trofæ, en FA Cup-sejr og et mesterskab i samme sæson. Og det er ikke umuligt for Ten Hags tropper at gøre noget lignende i denne sæson.

Sir Alex & Erik Ten Hag out for dinner in Manchester todaypic.twitter.com/xwy51AjfEe — SK (@UtdSk_) February 21, 2023

Det første trofæ kan holdet snuppe på søndag, klubben er fem point fra Arsenal i toppen af ligaen, de har tilspillet sig til en plads i ottendedelsfinalen i FA-Cuppen hjemme mod West Ham og er stadig med i Europa League.

Erik Ten Hag har for nylig udtalt, at han tror på, at holdet er ved at have bygget noget op af den attitude, som klubben var kendt for under ledelsen af Sir Alex Ferguson.

»Det er jeg overbevist om. Holdet har brug for erfaring for at opbygge den mentalitet, for at opbygge den tro på, at en kamp først er slut, når dommeren fløjter for sidste gang.«

»For at blive i kampen skal du konstruere det, og du har brug for gode oplevelser for at forbedre dig endnu mere og skubbe det til et endnu højere mentalitetsniveau,« lød det fra Erik Ten Hag.

Det højprofilerede opgør i Europa League mod Barcelona spilles på Old Trafford torsdag aften.