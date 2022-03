Et noget bemærkelsesværdigt syn viste sig i den israelske Ben Gurion-lufthavn mandag.

En skarp fotograf har nemlig fanget billeder af den stenrige russer Roman Abramovich, der blandt andet ejer Chelsea.

Den 55-årige forretningsmand blev spottet i en VIP-lounge i lufthavnen. Det melder nyhedsbureauet Reuters. På det ene billede ser ham med et mundbind trukket ned til hagen, så man kan se hans ansigt.

Roman Abramovich er en af syv russiske oligarker, som fik indefrosset sine ejendele torsdag i sidste uge af den britiske regering i kølvandet på krigen i Ukraine.

Roman Abramovich sidder her i VIP-loungen i Ben Gurion-lufthavnen tæt ved israelske Tel Aviv.

Kort efter han blev set, lettede et fly med forbindelser til milliardæren og fløj til Istanbul. Det fremgår blandt andet af hjemmesiden Radarbox, der følger flyenes ruter.

Luftfartøjet skulle – ifølge bureauets kilder – være landet fra Moskva dagen inden, hvor Abramovich angiveligt var ombord.

Det har dog ikke været muligt at bekræfte med sikkerhed, om han var ombord på de to flyvninger. Det er dog sikkert, at flyet ikke måtte opholde sig på den israelske jord i mere end 24 timer på grund af den ukrainske invasion.

Siden sanktionerne mod de russiske oligarker er lande i EU gået på jagt efter rigmændenes ejendele rundt i Europa.

Derfor er Abramovich i fuld gang med at flytte sine aktive til steder, hvor han ikke får dem beslaglagt. Det på trods af, at han har benægtet at have tætte bånd til Ruslands præsident Vladimir Putin.

Oligarkerne er generelt også flygtet fra europæiske hovedstæder, som eksempelvis London, hvor Abramovich blandt andet driver en del forretning, ejer et palads og en penthouselejlighed i London. De europæiske myndigheder er blandt andet på udkig efter rigmændenes helikoptere og jetfly.

Jagten på Roman Abramovichs yachter er også gået ind.

Russeren ejer de to monsterdyre både 'Eclipse' og 'Solaris', der ifølge The Guardian har en værdi på 15 milliarder kroner tilsammen.

Lige nu foregår der blandt andet en vild gemmeleg, der egentlig er kombineret med flugt i Middelhavet, hvor Abramovich forsøger at få flyttet sine flydende hjem til et sted, hvor de ikke bliver beslaglagt.

Den ene af yachterne er blevet sejlet til den montenegrinske by Tivat, da landet ikke er en del af EU. Det kan du læse mere om her.