Daniel Ek, Spotifys topchef, skriver på Twitter, at han tidligere på ugen fik et bud på Arsenal afvist.

Spotifys topchef og grundlægger, Daniel Ek, mener det seriøst, når han siger, han vil købe Arsenal.

Lørdag aften sprang svenskeren til tasterne og skrev på Twitter, at han tidligere på ugen afgav et bud på den engelske fodboldklub til den nuværende ejer, det amerikanske selskab Kroenke Sports & Entertainment.

Buddet blev dog afvist, lyder det. Daniel Ek offentliggør dette, fordi der tidligere lørdag kom historier ud om, at han endnu ikke formelt havde budt på Arsenal, skriver han.

- De (Arsenals ejere, red.) svarede, at de ikke har brug for pengene. Jeg respekterer deres beslutning, men forbliver interesseret og tilgængelig, skulle den situation ændre sig, skriver Ek på Twitter.

Spotify-chefen meldte ud, at han var klar til at købe Arsenal, efter at klubben kom i modvind blandt mange af dens fans, da det kom frem, at den var en del af udbryderligaen Super League.

Arsenal trak sig ligesom de fleste andre klubber hurtigt fra projektet på grund af den store modstand.

38-årige Daniel Ek, der er selverklæret Arsenal-fan, grundlagde i 2006 musiktjenesten Spotify sammen med landsmanden Martin Lorentzon.

