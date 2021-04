Spotifys grundlægger, Daniel Ek, siger, at han vil komme et overbevisende bud på Premier League-klubben.

Spotify-grundlæggeren Daniel Ek mener det alvorligt, når han siger, at han vil købe fodboldklubben Arsenal.

Det understreger den svenske milliardær i et interview med tv-kanalen CNBC ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

- Jeg er meget seriøs. Jeg har sikret pengene til det, og planerne er at komme med et meget overbevisende bud til ejerne, som jeg håber, de vil lytte til.

- Jeg har været Arsenal-fan, siden jeg var otte år gammel. Arsenal er mit hold. Jeg elsker klubbens historie. Jeg elsker spillerne, og selvfølgelig elsker jeg fansene.

- Jeg ser en stor mulighed i at sætte en vision for at føre klubben tilbage til storhedstiden, siger han.

Dermed følger han op på sit opslag på Twitter fra i weekenden, hvor han skrev, at han "med glæde" ville smide et bud på klubben.

Opslaget kom i kølvandet på fadæsen med den europæiske udbryderliga Super League, som Arsenal var en del af, men som klubben trak sig ud af igen blandt andet efter store protester fra fansene.

Tusindvis af vrede Arsenal-fans var fredag mødt op foran Emirates Stadium i London for at udtrykke deres utilfredshed med ejerne.

Arsenal ejes af holdingselskabet Kroenke Sports & Entertainment, der er stiftet af amerikaneren Stan Kroenke.

Tirsdag afviste selskabet dog, at det vil sælge Premier League-klubben, efter at flere britiske medier mandag skrev, at Daniel Ek vil købe sammen med klublegenderne Patrick Vieira, Thierry Henry og Dennis Bergkamp.

- De seneste dage har vi set mediespekulationer om et muligt opkøb af Arsenal FC. Vi er fortsat 100 procent engageret i Arsenal og sælger ingen andele af klubben.

- Vi har ikke modtaget noget tilbud, og vi kommer ikke til at overveje de tilbud, der måtte komme, lyder det i en meddelelse, der er underskrevet Kroenke Sports & Entertainment.

/ritzau/