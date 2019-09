Amy-Lee de Jager blev efterladt på gaden om natten til tirsdag.

»Hun er blevet fundet. De smed hende på gaden,og en mand og en kvinde hørte hende græde og tog hende med til politiet,« fortæller pigens tante, Louise Horn.

Dermed er kidnapningen af den seks-årige pige endt forholdsvist lykkeligt. Det skriver flere medier.

Hun er datter af den sydafrikanske F1-powerboat-mester Wynand de Jager.

En bande bestående af fire mænd rev Amy-Lee de Jager ud af armene på hendes mor mandag morgen på vej til en skole i den sydafrikanske by Vanderbijlpark. Herefter kørte de væk med pigen i en bil.

Politiet arbejde hurtigt ud fra en teori om, at den seks-årige pige blev kidnappet på grund af farens berømmelse.

Siden kom et krav om en løsesum på et beløb svarende til lige omkring 900.000 danske kroner.

Under et døgn senere blev Amy-Lee de Jager så sat på fri fod igen.

»Alt er o.k. Hun er ikke kommet til skade. Hun er blevet undersøgt på hospitalet, og alt er o.k. Familien er knust, men der er så taknemmelige over, at hun stadig er i live,« siger tanten Louise Horn ifølge Times Live:

»Det var de længste 19 timer i vores liv. Vi er virkelig glade for, at hun er tilbage hos os.«

Det lyder videre, at da Amy-Lee de Jager igen var blevet genforenet med sin familie, bad hun om to ting: En burger og hendes bror. Nu venter en kamp for igen at komme på fode for hele familien.

»Det kommer til at være en lang vej mod at få det bedre for dem,« siger Louise Horn.