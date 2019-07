CAS vil lade Det Afrikanske Fodboldforbund afgøre, hvordan afbrudt CL-finale skal afgøres.

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) vil ikke tage stilling til, hvordan den afbrudte finale i den afrikanske Champions League i fodbold skal afgøres.

I stedet skal Det Afrikanske Fodboldforbund (CAF) igen selv tage stilling til, hvordan vinderen skal findes. Det meddeler CAS i en afgørelse onsdag.

Returfinalen mellem marokkanske Wydad og tunesiske Esperance blev afbrudt 31. maj, da Wydads spillere nægtede at spille videre, da holdet fik et mål annulleret for offside.

VAR-systemet virkede ikke, og episoden kunne derfor ikke ses igennem igen. Det var til stor frustration fra Wydads spillere, som udvandrede i protest.

Efter mere end 90 minutters afbrydelse blev Esperance tildelt sejren af kampens dommer, men fem dage senere meddelte CAF, at kampen skulle spilles om på et neutralt stadion.

I onsdagens afgørelse skriver CAS, at CAF's eksekutivkomité ikke havde juridisk bemyndigelse til at beordre, at kampen skulle spilles om, og CAS har derfor annulleret CAF-beslutningen.

I stedet skal et andet CAF-organ afgøre sagen, meddeler CAS.

- Det er nu op til kompetente CAF-myndigheder at gennemgå de hændelser, der opstod under kampen 31. maj, og derefter skal de beslutte, om der skal være disciplinære sanktioner eller ej, herunder om finalen skal spilles om eller ej, skriver CAS blandt andet i onsdagens afgørelse.

Den første finale mellem holdene endte 1-1. Esperance førte 1-0, da Wydad fik annulleret en udligning i returfinalen, så kampen blev afbrudt.

/ritzau/