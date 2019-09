Neymar slipper med to karantænedage i stedet for tre i Champions League efter sag hos CAS.

Inden Paris Saint-Germain onsdag tager hul på Champions League-gruppespillet med et brag mod Real Madrid, er der godt nyt til den franske hovedstadsklub.

Stjernespilleren Neymars karantæne i turneringen er blevet nedsat fra tre til to karantænedage af Den Internationale Sportsdomstol (CAS). Det skriver CAS i en pressemeddelelse.

Neymar var tidligere idømt tre karantænedage af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) som følge af upassende sprogbrug på sociale medier i forbindelse med kampen mellem PSG og Manchester United 6. marts.

Et sent VAR-dømt straffespark til den engelske klub var med til at sende PSG ud af turneringen, hvilket gjorde Neymar rasende.

Brasilianeren var skadet og så kampen fra tribunen. Efterfølgende skrev han blandt andet på Instagram, at Uefa havde sat fire mennesker uden forstand på fodbold til at se episoden i langsom gengivelse.

Neymar er nu spilberettiget i Champions League til udekampen mod Club Brugge 22. oktober.

/ritzau/