Senest i midten af juli får den engelske storklub Manchester City at vide, om klubben er udelukket fra europæisk fodbold i de kommende to sæsoner.

Onsdag meddeler Den Internationale Sportsdomstol (CAS), at man efter at have foretaget høringer i sagen vil komme med en afgørelse i første halvdel af juli.

En præcis dato for afgørelsen vil blive meldt ud på et senere tidspunkt, oplyser CAS.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) udelukkede i februar Manchester City fra europæisk fodbold i de kommende to sæsoner for brud på reglerne for Financial Fair Play (FFP).

Klubben blev i samme ombæring idømt en bøde på 225 millioner kroner.

City menes at have indrapporteret kunstigt høje sponsorindtægter for at skjule ulovlige tilskud fra klubbens pengestærke ejere. Det skulle være sket i årene 2012-2016.

Manchester City mener dog ikke at have gjort noget forkert og ankede straks dommen til CAS.

- Baseret på vores erfaring og vores syn på sagen virker det, som om det har mindre at gøre med retfærdighed og mere at gøre med politik, sagde Citys administrerende direktør, Ferran Soriano, til klubbens hjemmeside i februar.

Hvis City ikke får medhold i sin appel, har klubben mulighed for at anke sagen yderligere til Den Schweiziske Forbundsdomstol.

Opretholdes straffen uden en City-appel, vil det paradoksalt nok også betyde, at Manchester City kan færdigspille Champions League i denne sæson, selv om den er udelukket fra de kommende udgaver af turneringen, fordi de afgørende runder i turneringen er rykket til den anden side af sommeren på grund af coronavirus.

