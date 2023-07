Det er ikke mange rosende ord, som Espanyols sportsdirektør har at sige om danskeren Martin Braithwaite.

Fran Garagarza er decideret rasende og ser på situationen med stor alvor, efter at Braithwaite forlod det spanske holds træningslejr i søndag, da han ikke længere vil være en del af klubben.

Det skriver flere spanske medier herunder Mundo Deportivo.

»Espanyol har et aktiv. Og det aktiv, som hedder Martin, har fejlet med alt. Det er mislykkedes. Så lad os håbe, at han kommer tilbage,« siger Fran Garagarza.

»Det, der er sket, er meget alvorligt. Det er alvorligt, og jeg er skuffet. Der er skuffelse over, hvad der skete. Selvfølgelig tillader vi det ikke. Hverken med ham eller med andre.«

Martin Braithwaite ønsker som sagt, ifølge B.T.s oplysninger – trods en kontrakt til 2025 – ikke at rykke med Espanyol ned i næstbedste række, og derfor er landsholdsspilleren rejst hjem fra træningslejr i Marbella – helt uden varsel.

Både Girona og Valencia har været på tale, men et skifte er endnu ikke blevet en realitet.

Men forhandlingerne om betingelserne for et skifte er der ballade om.

B.T. kunne tirsdag afsløre, at Espanyol kræver 7,5 millioner euro, 55 millioner kroner, for at slippe sin store profil.

Espanyol har imidlertid ikke i sinde at slippe den danske angriber trods stor fortjeneste i transferen uanset salget, fordi Barcelona lod ham smutte, og ifølge B.T.s oplysninger har klubben helt afvist at sælge ham og derfor puttet det store prisskilt på ham.