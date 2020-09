Zlatan Ibrahimovic har netop forlænget med AC Milan, men han var ikke langt fra at skifte til den svenske klub Hammarby.

Det afslører sportsdirektøren Jesper Jansson, ifølge Aftonbladet, i podcasten Lundh.

»Jeg tror, at det var tæt på,« siger han om den mulige tilgang af Ibrahimovic.

38-årige Zlatan Ibrahimovic trænede med i Hammarby i foråret, da coronavirussen havde afblæst den italienske sæson. Men det blev altså ikke til mere end træning for svenskeren, der dog fik et uformelt tilbud fra klubben.

Hvad Ibrahimovic svarede, vil Jansson ikke ud med:

»Det vil jeg ikke svare på,« siger han i podcasten og griner.

Ibrahimovic elsker det offentlige søgelys og den opmærksomhed, som han altid er garant for at opsøge. Men rampelyset er bare ikke stort nok for ham i Sverige:

»Han har gjort det bedre end forventet i AC Milan, så det er logisk, at han bliver. Men intet er umuligt med ham. Hvis han føler, at han kan præstere på højt plan og bidrage med de krav, han stiller til sig selv, så ved man jo aldrig,« siger han med henblik på den nye kontrakt, som udløber i sommeren 2021.

I slutningen af 2019 købte den svenske superstjerne en fjerdedel af Hammarby, og det skabte en del virak, da han startede sin karriere hos rivalerne fra Malmø. Der var netop blevet rejst en statue af ham i Malmø, men den blev hurtigt udsat for hærværk.

Det blev i maj vedtaget, at statuen skal flyttes væk fra sin nuværende placering foran Malmøs stadion.