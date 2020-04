Nicklas Bendtners tidligere sportsdirektør hos Wolfsburg taler ud om den danske angriber.

Og det er ikke just et poleret billede, Klaus Allofs tegner af Nicklas Bendtner i en ny podcast hos den tyske avis Bild.

Her kalder han danskeren for en 'krudttønde', som ikke blev accepteret af sine daværende holdkammerater i den tyske storklub.

»Man skal lige huske, at Nicklas som ung spiller var jagtet af store klubber, men at han altså også var en 'krudttønde'. Men hvis han befinder sig i de rette omgivelser, så kan det måske gå godt. Men det gik bare ikke,« konstaterer Klaus Allofs om angriberen, der var hos Wolfsburg i 2014-2016.

Nicklas Bendtner med træner Dieter Hecking og Klaus Allofs i 2014.

Det var ellers på anbefaling fra den tidligere danske landstræner Morten Olsen, at Klaus Allofs tog chancen og købte Nicklas Bendtner.

»Morten Olsen, som havde trænet Bendtner længe, ringede jeg til og spurgte: 'Fortæl mig lidt om Nicklas Bendtner'. Vi havde en lang snak, og man kan jo få meget ud af sådan en lang snak. Han fortalte selvfølgelig om alle problemerne, men særligt én udtalelse, han kom med, gjorde, at vi tog beslutningen om at hente ham: 'Jeg har aldrig haft en bedre spiller',« skulle Olsen ifølge Allofs have sagt.

Den anbefaling var altså nok for tyskerne, som dog hurtigt fandt ud af, at Nicklas Bendtner ikke fungerede i klubben.

Selv har Nicklas Bendtner peget på, at han og træner Dieter Hecking slet ikke brød sig om hinanden, og at det spillede en stor rolle i det problematiske ophold i Tyskland.

»Bendtner var bare et dårligt valg. Jeg tror aldrig, jeg har haft så mange samtaler med en enkelt spiller, som jeg havde med Nicklas Bendtner. Men Nicklas er en meget anderledes person, når man taler med ham under fire øjne, end han er i offentligheden,« fortæller Klaus Allofs, der selv forlod Wolfsburg i 2016.

»Det fungerede bare ikke med at få Bendtner ind i gruppen og få ham til at performe. De andre accepterede ham ikke, og for det meste var det hans egen skyld,« fortsætter den tyske sportsdirektør.

Derefter bekræfter Klaus Allofs en berømmet episode i pressen, hvor Nicklas Bendtner skulle være kommet op og slås med holdkammeraten Aaron Hunt i en flyvemaskine.



»Det gode er, at man ikke ser alting. Vi sad oppe foran i maskinen, de sad nede bagi, og Nicklas opførte sig ikke så pænt. Men der var jo også en forhistorie, og nogle gange bliver nogen bare lidt provokeret. Jeg vil ikke give nogen skylden, for sådan noget sker på et hold, men der er selvfølgelig grænser,« siger Klaus Allofs.



Han fortæller, at Nicklas Bendtner slog ud efter Aaron Hunt.



»Ja, og sådan noget utilgiveligt gør man ikke, og der er selvfølgelig grænser. Den slags bliver en gang imellem overskredet, og så bliver man bare ikke accepteret i fællesskabet, når man ikke gør noget for holdet, og når man heller ikke hjælper holdet med at vinde kampe,« siger Klaus Allofs.

B.T. har været i kontakt med Nicklas Bendtners agent, Ivan Marko Benes, for at få en kommentar fra angriberen. Men uden held.