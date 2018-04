Den tidligere landstræner for Belgien, Marc Wilmots, er bestemt ikke tilfreds med Thibaut Courtois og hans far.

For selvom det er to år siden, han stoppede som landstræner for det belgiske mandskab, har Wilmots stadig et horn i siden på Chelsea-målmanden. Han beskylder ham for at være med til at lække holdopstillingerne ved at give dem videre til sin far.

»Det er et problem, når jeg præsenterer taktikken klokken 18.00 og den klokken 18.15 er ude på alle de sociale medier. Det betyder, at en spiller har afsløret startopstillingen, og det er alvorligt. Det betyder, at du ikke har respekt for dit land,« siger Marc Wilmots til tv-kanalen beIN SPORTS ifølge TV 2 Norge.

Og ifølge den tidligere landstræner skulle der have været beviser på, at det var Courtois-familien, der stod bag.

»Franske journalister havde beviser på, at det var Courtois' far, der stod bag. Det er ærgerligt, for jeg måtte vente til en time før kampstart, før jeg kunne få modstanderens startsopstilling. Samtidig kunne de forberede sig på alt, fordi de vidste alt,« lyder det fra den vrede tidligere landstræner, som lige nu ikke har noget job.

Thibaut Courtois' far, Thierry, kan dog ikke helt genkende det billede, der bliver tegnet af ham.

Det fortæller han til den belgiske avis Standaard, hvor han nægter at have lækket noget.

»Det er nogle meget alvorlige anklager, og jeg ved, han spreder dem. Jeg forstår det ikke. Jeg har selv været topatlet og træner. Når du arbejder sammen om noget, er lækager ikke et tema. Det er noget vrøvl, han siger. Hvis han siger, han har beviser, må han jo vise det,« siger Thierry Courtois til mediet.

Han ønsker ikke at gå videre med sagen, men konstaterer bare, at han ikke ved, hvad han har gjort Marc Wilmots.

»Hvis han vil synke ned på det niveau, må han selvom det. Jeg lader ham om mudderkastningen,« konstaterer Thierry Courtois.

Thibaut Courtois vil dog ikke lade sagen gå ubemærket hen. I et opslag på Twitter skriver Chelsea-keeperen, at han sammen med sin far vil starte en sag om injurier og æreskrænkelse, og de vil søge om erstatning.

Naar aanleiding van de uitspraken van de heer M. Wilmots hebben mijn vader en ik samen beslist een strafklacht in te dienen. Zie tekst voor meer info. pic.twitter.com/c0d7SMcuBe — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) 24. april 2018

25-årige Thibaut Courtois har spillet på det belgiske landshold siden 2011. Marc Wilmots var træner for holdet fra 2012 til 2016, hvor han blev fyret som følge af, at Belgien ikke klarede sig så godt ved EM.