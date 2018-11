Nicklas Bendtners voldssag, som skal for retten i morgen, følges tæt æf sponsorerne i hans klub, Rosenborg.

»Vi er enig med Rosenborg om, at det er en sag, vi gerne havde været foruden,« siger Hans Tronstad, som er kommunkationsdirektør i SpareBank 1 SMN.

»Vi har fuld tillid til, at Rosenborg håndterer sagen på en klog måde,« tilføjer han til Adresseavisen.

Den anden storsponsor i den norske mesterklub, Coop Midt-Norge, afventer også udfaldet af retssagen, hvor Nicklas Bendtner er tiltalt for et voldeligt overfald på en taxichauffør.

»Rosenborg venter at se, hvad udfaldet af retssagen bliver i forhold til en eventuel dom. Derefter vil ledelsen i klubben tage en beslutning baseret på det. Det er jeg helt tryg ved,« siger administrerende direktør Torbjørn Skei til samme norske medie.

Han understreger, at det er Rosenborg og ikke Nicklas Bendtner personligt, som de har en aftale med.

Derfor forventer han, at klubben tager de nødvendige skridt, såfremt den danske stjerneangriber skulle blive dømt, ligesom han i øvrigt mener, at klubben har ageret prfessionelt i sagen indtil nu.

»Det er vigtigt at påpege, at vi har en aftale med klubben og ikke enkeltpersoner i klubben. Jeg synes, at ledelsen håndterer sagen på en god måde,« siger Coop Midt-Norge-direktøren.

Bliver han dømt for vold, har Nicklas Bendtner så en fremtid i topfodbold?

På det personlige plan har sagen dog allerede haft sponsormæssige konsekvenser for Nicklas Bendtner. Kort efter nyheden om, at han var sigtet i sagen kom frem, valgte en af hans sponsorer, IdHAIR, at stoppe samarbejdet med øjeblikkelig virkning.

»Som følge af et voldeligt sammenstød mellem Nicklas Bendtner og en taxichauffør i København og som senere er blevet politianmeldt, har IdHAIR med omgående virkning ophævet samarbejdet med Nicklas Bendtner,« lød det i en presssemeddelelse fra den danske virksomhed, som siden efteråret 2017 havde brugt Bendtner som en ’brand-ambassadør’.

30-årige Bendtner skal efter planen møde i retten fredag morgen i København, hvor de alvorligste tiltaler mod ham går på, at han skulle have slået taxichaufføren i ansigtet med en knytnæve for derefter at have sparket den liggende taxichauffør - ligeledes i ansigtet.

Tidligere på ugen kom det frem, at anklagemyndigheden har yderligere to mindre tiltaler klar mod Nicklas Bendtner forud for retssagen - det kan du læse mere om her.

Inden da skal den danske angriber i aktion med Rosenborg i aften i en pokalkamp. Og lørdag morgen skal han igen møde til træning i sin norske klub, som er inde i den afgørende fase i kampen om det norske mesterskab, som klubben står til at vinde for andet år i træk med Bendtner på holdet.

»Nicklas er til rådighed for at kunne spille. Der er gode flyforbindelser mellem Trondheim og København. Han rejser fredag og kommer hjem samme dag og er tilbage til træning lørdag,« siger Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, til Adresseavisen om Bendtners travle kommende dage.

Retssagen ved Københavns byret begynder fredag morgen kl. 9.30.

