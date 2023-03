Lyt til artiklen

Det er fem år, siden Michael Laudrup sidst stod på sidelinjen i spidsen for et fodboldhold.

Da han stoppede som træner for Al Rayyan i Qatar, var meldingen, at han ville 'leve et andet liv'.

Alligevel lurer konstant spørgsmålet om, hvorvidt den danske fodboldlegende nogensinde kommer til at stå som cheftræner igen.

I et længere interview med spanske AS sætter Michael Laudrup ord på sin trænerkarriere – og chancen for, at han vender tilbage.

Michael Laudrups største succes som træner kom i Swansea. Foto: GEOFF CADDICK Vis mere Michael Laudrups største succes som træner kom i Swansea. Foto: GEOFF CADDICK

Han har vundet Superligaen som træner for Brøndby og stået i spidsen for internationale klubber som Getafe, Mallorca og Swansea.

I årevis dukkede hans navn op, når snakken faldt på Danmarks næste landstræner, og Michael Laudrup blev også flere gange sat i forbindelse med storklubber som Barcelona og Real Madrid.

Men efter fem år væk fra fodboldbanen kommer han så nogensinde tilbage?

»Jeg ved det ikke. Jeg lukker ingen døre, men det er sandt, at jeg savner det mindre og mindre,« siger Michael Laudrup til det spanske medie.

Michael Laudrup og Siw Retz Laudrup. Fodboldlegenden vil ikke miste tid med familien på grund af et trænerjob. Foto: Bo Amstrup Vis mere Michael Laudrup og Siw Retz Laudrup. Fodboldlegenden vil ikke miste tid med familien på grund af et trænerjob. Foto: Bo Amstrup

Han fremhæver især sit familieliv med tre børn og fire børnebørn.

»Man lever kun én gang, og jeg vil ikke miste mere tid med min familie,« understreger Michael Laudrup.

Ud over det danske mesterskab og flere pokaltitler med Brøndby vandt Michael Laudrup ligacuppen i England med Swansea og 'The Double' i Qatar med Lekhwiya. Han førte desuden Getafe i Copa del Rey-finalen.

I dag gør Michael Laudrup sig som ekspert for Viaplay.