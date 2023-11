Landsholdet er i fare for at miste en kommende stjerne til Nigeria.

Den fremadstormende back Patrick Dorgu har vist sig fremragende frem i Italienske Lecce, men indtil nu er han kun blevet belønnet med kampe på det danske U21-landshold.

Tirsdag udtalte hans agent, Kingsley Ogbodo, til bold.dk, at det var en mulighed at hoppe over til det nigerianske landshold, der har smidt lokkemad ud til den 19-årige.

Onsdag ville assistent Morten Wieghorst slet ikke ind i det tovtrækkeri.

»Jeg så det godt. Det vil jeg overhovedet ikke bruge tid på. Det skal vi ikke bruge tid på, vi har en sindssyg vigtig kamp på fredag,« siger Wieghorst.

»Helt overordnet synes jeg, at han er en rigtig spændende spiller, men jeg vil helst ikke tale om ham, for han er ikke her, men hos vores U21-landshold.«

Han afviste desuden spørgsmålet, om Nigerias fiskeline ikke var bekymrende.

Dorgu har fået 14 kampe for Lecce i denne sæson og spillede blandt andet 90 minutter i 2-2-opgøret mod AC Milan.

U21-landsholdet spiller mandag EM-kval mod Wales.