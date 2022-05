Der sidder et godt hoved på Jakob Hjorth.

Det er blevet til flere hovedstødsmål, blandt andet i Superligaen, og nu bruges hovedet på iværksætteri.

Den 27-årige tidligere Superliga-spiller har udviklet et brætspil, der sidste år solgte i over 3.500 eksemplarer.

Lidt af et karriereskift for Jakob Hjorth, der var på vej mod at blive en profil i landets bedste fodboldrække, men blev bremset af et utal af hjernerystelser.

Jacob Hjorth med udgaverne af sin egen opfindelse, brætspillet Mixing Box. Privatfoto Vis mere Jacob Hjorth med udgaverne af sin egen opfindelse, brætspillet Mixing Box. Privatfoto

Faktisk var det så galt, at han besvimede og måtte indlægges fire dage, og på et tidspunkt var svimmelheden så kraftig, at han måtte bruge kørestol for ikke at falde.

Da han returnerede gik skulderen af led, og i øjeblikket sidder han ude for sit hold Hobro i 1. divison med en knæskade.

Men nød lærer som bekendt nøgen kvinde at spinde, og lige præcis nøgen og i coronanød opfandt han brætspillet Mixing Box. Den første idé kom under bruseren.

»Jeg har altid været glad for brætspil og 'Margretheskål', men tænkte 'Det må ku' gøres smartere.«

Og derfra blev coronaisolation til ideudvikling. Og fodboldspilleren blev iværksætter.

Jacob Hjorth (th.) i vendsysselsk omfavnelse med bl.a. ejer Jakob Andersen, far til landsholdsspilleren Joakim Andersen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Jacob Hjorth (th.) i vendsysselsk omfavnelse med bl.a. ejer Jakob Andersen, far til landsholdsspilleren Joakim Andersen. Foto: Liselotte Sabroe

»Min kæreste og jeg snakkede ved aftensmaden i går om, at jeg altid havde en iværksætter i maven. Den strømpe, der hedder Liiteguard, den idé havde jeg egentlig også, og jeg nåede at lave et firma, men fandt ud af, da jeg søgte patent, at jeg var for sent ude,« fortæller midtstopperen om den særdeles populære sportsstrømpe.

Han gik meget metodisk til værks, da han først fik idéen til Mixing Box. Her kunne han trække på disciplinen fra fodboldverdenen.

»Jeg har altid haft meget om ørerne, så derfor er jeg ret god til at strukturere min hverdag. Derfor tog første del af udviklingen også syv måneder,« siger Jakob Hjorth, der undervejs lavede beskrivelser og noter på op mod 50 sider i Word.

De lange skadesforløb har været hårde, og derfor har brætspillet været et godt afbræk fra identiteten som »ham, der altid er skadet«.

»En, jeg ikke havde set meget, spurgte sidste år, hvordan det gik med skaden: 'Jamen, jeg har ikke været skadet i et halvt år!?' På den måde kan jeg godt forsøge at dreje emnerne over på noget andet, hvor iværksætteri er en af dem,« siger Jakob Hjorth om, hvad han svarer, når han bliver spurgt: 'Hvad laver du så til daglig?'

Det var ellers drengedrømmen, han udlevede. Og stadig gør. Da han var lille, drømte han ligesom andre om at spille professionelt.

Men hans kringlede karrierevej gjorde også, at han fandt det naturligt at orientere sig mod andre ting end det, fodboldspillere typisk gør.

»Jeg har nok altid vidst, at jeg ikke var det største fodboldvidunder, men gennem hårdt arbejde, dedikation og motivation har jeg fået noget ud at mit talent. Det er lidt det samme i de her iværksætterhenseender. Hvis jeg skal gå ind i noget, så er det 100 procent,« siger han.

Det går spillet ud på I spillet er der to brikker, og der spilles tre omgange. Det hold, som er kommet længst rundt på spillepladen, når de tre omgange er færdig, vinder. Der er tre kategorier: 'Kendte personer', 'Tegneserier og animerede figurer' og 'Film/Serier/Programmer'. I den første omgang må man kun tale, den anden omgang må man kun mine, og den tredje omgang må man kun sige et ord.

Samtidig mener Jakob Hjorth, der kommer fra Vester Hassing i Nordjylland, at det er blevet mere acceptabelt i elitefodbold at kigge på det, der lidt klichefyldt kaldes 'det hele menneske'.

»Det er blevet mere udbredt, at man tager en uddannelse ved siden af eller tager projekter på egen hånd. Det er også accepteret fra klubbernes side. Det er lige før, de siger: 'Gør det',« fortæller Jacob Hjorth, der både i Hobro og før det Vendsyssel fik fuld opbakning til sine sidegesjæfter.

»Du er meget af sted som professionel fodboldspiller, men der er også meget fritid. Jeg er tit hjemme ved 14-tiden og der har det faktisk hjulpet på eksempelvis min restituation, at jeg sidder foran computeren og udvikler på det her.«

Drømmene er store for spillet, og faktisk var de 3.500 solgte spil 500 færre end målet. Derfor har han lavet en opdateret udgave og håber på, at det kan tage ham til Superligaen inden for iværksætteri.

FAKTA: Jakob Hjorth Født 19. september 1994 – 27 år Vester Hassing, Aalborg Freja og AaB i ungdomsårene ledte ham til Lindholm IF (nu Nørresundby FB), siden til Jammerbugt og Vendsyssel. Nu i Hobro, siden 2021 Har haft et væld af skadesperioder, især grundet hjernerystelser. Otte Superliga-kampe og en scoring – i debuten mod OB.

»Selvfølgelig håber jeg på, at Mixing Box Deluxe kan skalere salget endnu mere. Det håber jeg sker, for det er sådan med brætspil, at der er meget mund-til-mund,« siger iværksætteren, der med 'skalere' snakker samme sprog som Jesper Buch, Jakob Riisgaard og de andre 'Løvens hule'.

»Jeg havde det faktisk oppe at vende med min revisor at stille op i år til 'Løvens hule', men det var lige et år for tidligt. Men jeg satser stærkt på at søge ind næste år,« siger han med et grin.