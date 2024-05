Patrick Mortensen var glad for sejren over Brøndby og sit eget mål, men havde ondt af de blågule.

AGF og Brøndby har i årevis været benhårde rivaler, og det var tydeligt, at de aarhusianske fans nød, at deres helte søndag spolerede mesterskabsfesten på den københavnske vestegn.

Patrick Mortensen scorede det afgørende mål, da AGF vandt 3-2 og sørgede for, at Brøndby måtte nøjes med sølv. Men matchvinderen var alt andet end ekstatisk efter opgøret.

- Jeg er splittet. Vi er selvfølgelig glade for, at vi sluttede godt af, for det har været et hårdt forår med et mesterskabsspil, der ikke har været, som vi håbede. Og personligt var det dejligt at slutte af med et mål.

- Men jeg må være ærlig. Jeg har selv lige stået i en finale, og jeg ved, hvor fucking ondt det gør. Det har jeg respekt for i forhold til den her klub og alle spillerne, og hvis jeg skal lægge hånden på hjertet, synes jeg, at Brøndby var de rette mestre, siger Patrick Mortensen.

Han fortæller, at det optimale scenarie i hans hoved havde været, at AGF slog Brøndby, mens Silkeborg IF gjorde det af med FC Midtjylland. Men midtjyderne fik uafgjort mod AGF's bødler fra pokalfinalen og vandt Superligaen med ét point.

Patrick Mortensen har selv en fortid i Brøndby, hvor han i sine unge år blev vejet og fundet for let, inden han senere har sammensat en karriere som en notorisk målscorer, som Brøndby formentlig gerne ville have nydt godt af.

Og måske er der endnu en smule blågult blod tilbage i årerne hos angriberen.

- Det er efterhånden sindssygt mange år siden. Det er ikke sikkert, der er nogen fans, der kan huske det. Men jeg synes, at Brøndby er en fantastisk klub. Det var en sindssyg atmosfære at spille i, og jeg nød det, selv om jeg var udehold, siger Patrick Mortensen.

Inden han forlod presseområdet, skyndte han sig at understrege, at han mest af alt var glad for AGF-sejren og sit eget mål.

- Vi gik på banen for at vinde, og jeg synes egentlig også, at vi spillede en rigtig fin kamp, siger han.

- Man kunne godt mærke, at der var sindssygt mange nerver hos Brøndby. Vi kender det fra pokalfinalen. Vi havde ikke så meget at miste, og det var måske en fordel for os. Men jeg er sgu ked af det på deres vegne.

Patrick Mortensen sluttede sæsonen med 13 superligascoringer.

