U21-landsholdsspillerne skal have et spillerigt og skadesfattigt forår. Får de det, kan Danmark få et stort EM, siger U21-landstræner Niels Frederiksen.

Hvis det talentfulde danske U21-landshold i fodbold skal have succes ved sommerens EM-slutrunde i Italien, er holdet afhængigt af, at stamspillerne kommer til slutrunden i god form.

Skal gruppemodstanderen Tyskland og potentielt andre store nationer som Spanien og Frankrig matches, duer det ikke, at danskerne møder op med splinter i bagen.

Dertil er bredden i den danske trup for smal sammenlignet med de udenlandske mastodonters tag-selv-bord af talentfulde spillere.

U21-landstræner Niels Frederiksens største forhåbning for foråret er derfor, at spillere som Mathias Jensen (Celta Vigo), Marcus Ingvartsen (Genk), Rasmus Nissen (Ajax) og Jacob Rasmussen (Empoli) bytter bænken ud med banen, mens Dynamo Kievs Mikkel Duelund skal komme sig over en brækket ankel.

- Vi har en kæmpe udfordring i, at nogle af vores bedste spillere, som har været med på holdet i flere år, af forskellige årsager ikke spiller så meget i deres klubber. Og når de ikke gør det, så tager de ikke de nødvendige skridt i deres udvikling, siger Niels Frederiksen.

- Hvis vi skal have en chance for at matche de bedste, så skal vi spille med vores bedste, og de skal være i form, siger Niels Frederiksen.

Hvis ikke de bænkede profiler har udsigt til mere spilletid i foråret, bør de overveje en udlejning eller et permanent klubskifte, når transfervinduet åbner i januar, mener han.

Alternativt må de indstille sig på, at for meget tid som reserve i foråret også kan føre til en bænkplads under U21-EM.

- Pludselig har vi en Andreas Skov Olsen i FC Nordsjælland, og han brager derudad. Han spiller 90 minutter hver eneste weekend, og han bliver bedre og bedre.

- Det er det samme med Jacob Bruun Larsen, der spiller relativt meget for Dortmund. Det er klart, at der er spillere, som risikerer at blive overhalet af sådan nogle spillere, som spiller mere, siger Niels Frederiksen.

- De behøver ikke at spille 90 minutter hver gang for at komme i topform, men de skal gerne spille 70 minutter den ene uge, 20 minutter den næste og så 60 minutter ugen efter. Kontinuerlig spilletid er nøglen, tilføjer han.

Selv om flere af hans foretrukne spillere varmer bænken, kan de næsten vide sig sikre på en EM-plads. Forberedelsestiden er nemlig for knap til at skifte et halvt hold ud.

10. januar drager et U21-landshold bestående af spillere fra Superligaen, 1. division og Newcastle-talentet Elias Sørensen på træningslejr i Mexico.

Den træningslejr ser landstræneren mere som en mulighed for at se den næste generation af U21-landsholdsspillere an, end han ser det som en EM-træningslejr.

Det er kun i løbet af halvanden uge i marts, at alle holdets spillere når at være samlet, inden EM-truppen skal udtages.

- Som landstræner lærer man at være knivhamrende skarp på, hvad man vil, og være meget vedholdende, for man kan ikke nå det hele.

- Derfor kommer vi ikke til at revolutionere noget eller bruge en masse nye spillere før EM. Vi har arbejdet med spillerne i halvandet år, og derfor skal vi bruge foråret på at blive bedre til de ting, vi allerede er gode til, siger Niels Frederiksen.

Han er ikke i tvivl om, at danskerne har talentet til at levere et topresultat ved EM, hvis de går igennem et skadesfrit forår med spilletid.

- Vi har flere spillere, der til daglig spiller på en højere hylde, end vi havde med det gamle hold for to år siden.

- Det tegner godt, og vores målsætning er da, at vi skal spille os videre til semifinalerne, siger han.

Danmark er i gruppe med Tyskland, Østrig og Serbien. Kun gruppevinderen er garanteret en plads i semifinalen.

