Når Tottenham onsdag aften i Champions League-ottendedelsfinalen mod Manchester City skal forsøge at forsvare sin føring på 1-0 fra det første indbyrdes opgør for en uge siden, vil manges øjne endnu en gang hvile på London-klubbens danske offensivspiller Christian Eriksen.

For hvor spiller han i næste sæson?

»Tottenham kan ikke afskrives, eftersom de jo har kontrakt med ham frem til næste sommer,« siger den tidligere landsholdsspiller og Superliga-træner Morten Bruun, der nu er ekspertkommentator hos Discovery Networks, og tilføjer:

»Men mit bedste bud er enten Real Madrid eller PSG. Hvad angår Real, har de brug for en spiller af Eriksens kaliber, og når PSG kan tiltrække profiler som Neymar og Cavani, vil det også være muligt for dem rent økonomisk at kunne fange Eriksens interesse.«

Tottenhams Christian Eriksen i duel med Huddersfield Town's Elias Kachunga. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Tottenhams Christian Eriksen i duel med Huddersfield Town's Elias Kachunga. Foto: EDDIE KEOGH

Mikkel Bischoff, der tidligere har spillet i blandt andet Wolverhampton og nu er ansat som ekspertkommentator hos Discovery Networks, er enig med Morten Bruun i, at Real Madrid er et godt bud på Christian Eriksens fremtidige klub.

»Som jeg ser det, er den primære årsag til, at der stadig ikke er endegyldigt nyt om et Eriksen-skifte, at han holder alle døre åbne. Tottenham vil for mig at se stadig være attraktiv for ham, hvis de placerer sig så godt i denne sæsons Premier League, at de også i næste sæson deltager i Champions League,« siger Mikkel Bischoff, der kalder Christian Eriksens forhandlingssituation for 'ideel'.

»Der er et år til kontraktudløb i Tottenham. Skal han videre til en anden klub, kan både Tottenham, han selv og hans agent tjene masser af penge på et skifte i sommerens transfervindue,« siger Mikkel Bischoff.

Morten Bruun mener, at Christian Eriksens passive ageren skyldes en indre tvivl om, hvad der fremover vil være det bedste sted for ham.

Foto: NEIL HALL Vis mere Foto: NEIL HALL

»Hvis han havde en klar fornemmelse for, hvor det vil være mest attraktivt at spille de kommende sæsoner, er jeg sikker på, at han for længst havde taget en beslutning,« siger Morten Bruun.

Han har svært ved at forestille sig, at Christian Eriksen skulle vælge at skifte til eksempelvis Manchester United, der senest er bragt på bane som en mulighed for ham.

»Kontraktunderskrivelse med en anden engelsk klub vil ikke falde i Tottenham-tilhængernes smag. Sportsligt kan jeg heller ikke se, at det vil være tilstrækkeligt interessant for ham,« siger Morten Bruun.

De seneste måneder har Christian Eriksens navn været sat i forbindelse med syv klubber. B.T. har fået Morten Bruun og Mikkel Bischoff til at vurdere sandsynligheden - på en skala fra nul til seks - for, hvor den danske landsholdsspiller fremover skal spille.

REAL MADRID



Morten Bruun: »Jeg kan godt se Eriksen som afløser for spillere som Luka Modric og Toni Kroos.« Sandsynlighed: 4/6



Mikkel Bischoff: »Det virker, som om man i Real ser et lys i Eriksen.« Sandsynlighed: 5/6

TOTTENHAM



Morten Bruun: »Det vil være ufint af Tottenham, hvis de spænder ben for et klubskifte, men det kan ikke afvises, at de vælger at holde på ham.« Sandsynlighed: 3/6



Mikkel Bischoff: »Eriksen har jo været glad for at spille i Tottenham, og de har været glade for ham.« Sandsynlighed: 4/6

FC BARCELONA



Morten Bruun: »De har pengene, men har man behov for en spiller som Eriksen?« Sandsynlighed: 3/6



Mikkel Bischoff: »Det er et interessant sted, men de råder allerede over spillere, der har samme kvaliteter.« Sandsynlighed: 3/6

JUVENTUS



Morten Bruun: »Den italienske liga er ikke bedre end den engelske. Et skubskifte for Eriksen hertil vil være uforståeligt.« Sandsynlighed: 1/6



Mikkel Bischoff: »De har tidligere vist, at de er gode til at finde spillere, der pengemæssigt er til at få fingrene i.« Sandsynlighed: 4/6

PARIS SAINT-GERMAIN



Morten Bruun: »En by som Paris er bestemt attraktiv at spille fodbold i. Her vil han kunne komme på et godt hold, der år efter år spiller Champions League.« Sandsynlighed: 3/6



Mikkel Bischoff: »Jeg har svært ved at se, at den franske liga skulle være tilstrækkelig interessant for Eriksen.« Sandsynlighed: 1/6

MANCHESTER UNITED



Morten Bruun: »Hvis det betyder noget for Eriksen at spille i Tottenham, ender han ikke i United.« Sandsynlighed: 1/6



Mikkel Bischoff: »Hvad pokker skal han lave der?« Sandsynlighed: 1/6