Den tyske storklub Schalke 04 er for første gang i 30 år ikke længere at finde i Bundesligaen.

Det stod klart efter klubbens nederlag til Bielefeld tirsdag aften. Nedrykningen til den næstbedste række skabte ramaskrig blandt klubbens fans, der jagtede spillerne efter kampen.

Ifølge lokalmediet RevierSport, der har talt med en anonym spiller, blev de overdænget med æg og sparket, inden flere måtte flygte.

Klubben har taget kraftig afstand fra episoden.

Schalke fans hunting their players after relegation.#Schalke #DeutschlandHooligans pic.twitter.com/TXxWNpPRee — CowdenbeathHooligan (@CowdenbeathH) April 21, 2021

Et perfekt billede på en total deroute med en nedrykning, der er en realitet allerede fire runder inden sæsonafslutning.

Landsholdslegenden Ebbe Sand spillede fra 1999 til 2006 med stor succes for Schalke, og han kan ikke helt fatte, at det er kommet så vidt.

»Det skal lige bundfælde sig. Det er helt uvirkeligt, at det hedder 2. Bundesliga for Schalke. Vi skal kun tilbage til 2018, hvor de blev nummer to og var med i Champions League,« siger Sand til B.T.

Han giver selv et bud på, hvad der er gået galt.

Nedrykningen blev en kendsgerning efter nederlaget til Bielefeld. Foto: Frederic Scheidemann / POOL Vis mere Nedrykningen blev en kendsgerning efter nederlaget til Bielefeld. Foto: Frederic Scheidemann / POOL



»Det har været en turbulent tid. Kontinuitet skaber resultater, og der har der ikke været. De har haft fem cheftrænere på bare én sæson. Ledelsen har været skiftet ud, der har været omstruktureringer hele vejen rundt igennem lang tid, og det har smittet af på banen,« siger Sand, der har set klubbens reaktion efter fansenes ageren tirsdag aften.

»Jeg så det godt, og jeg ved ikke, hvor alvorligt det var, men frustrationen er forståelig. Det gør ondt hele vejen rundt, og måske har de reageret uhensigtsmæssigt. Selvom fansene er sindssygt frustrerede, så skal de nok stå bag holdet i næste sæson, når det er fordøjet,« spår han.

»Fodbold er religion dernede. Fodbolden er det, der binder det hele sammen i lokalområdet. Og nu krakelerer hele selvbilledet. Men når det så er sagt, tror jeg også, at det er det fællesskab, der kan få Schalke tilbage hurtigst muligt.«

Ebbe Sand spillede i sin tid sammen med Schalke 04-ikonet Gerald Asamoah, der har været tilknyttet staben i denne sæson. Han stod efterladt i tårer, da nedrykningen var en realitet.

Asamoah og Sand tilbage i 2005. Foto: ROLAND WEIHRAUCH Vis mere Asamoah og Sand tilbage i 2005. Foto: ROLAND WEIHRAUCH

»Han var helt grædefærdig efter kampen. Vi har haft en fantastisk tid sammen dernede, og det er helt uvirkeligt, at det kunne gå så galt, at de endda rykker ned med et brag. Det er en elendig sæson for at sige det rent ud,« lyder det fra Sand.

Han håber, klubben kan komme hurtigt retur til den bedste tyske række.

Men der er eksempler på, at det ikke er så lige til.

»Jeg håber det, men jeg er også meget spændt. HSV er en kæmpe traditionsrig klub, der kæmper for tredje år i træk om at rykke op i Bundesligaen igen, så det viser bare, hvor svært det er at komme tilbage. Heldigvis har de stadig fornuftige økonomiske muskler at spille med i 2. Bundesligaen, men det kræver, de får sat holdet rigtig sammen. Det er ikke givet, at man bare rykker op igen, det er en stærk liga.«

Ebbe Sand er i dag angrebstræner på det danske landshold.