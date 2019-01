Jacob Bruun Larsen er blevet kåret til 'Årets Mandlige Talent'.

Det er de danske fodboldkolleger, der har peget på den unge Bundesliga-spiller som det største talent i 2018. Det fremgår af en pressemeddelselse fra Spillerforeningen.

Og 2018 vil med garanti blive et år, som den unge Bruun Larsen vil huske, for den 20-årige dansker har for alvor vist sig frem på den store scene.

Efter et bragende gennembrud for Dortmund har han spillet sig ind som fast mand i startopstillingen, scoret to mål i ligaen og bragt sig på måltavlen i Champions League.

Det var holdkammeraten i Dortmund, Thomas Delaney, der fik fornøjelsen af at overbringe Jacob Bruun Larsen den glædelige nyhed. Se bare i videoen ovenover.

Efter et lejeophold i Stuttgart i sidste sæson er Jacob Bruun-Larsen blevet en vigtig brik for Dortmund-manager Lucien Favre, og selv nyder Bruun Larsen også godt af tilliden.

»Det er fedt at være en del af det her hold. Vi vinder hele tiden, og vi ligger nummer et og blev et'er i Champions League også,« fortæller han til Spillerforeningens hjemmeside.

Men det har ikke altid set lyst for ud for den unge dansker. En skade var nemlig tæt på at komme i vejen for det store gennembrud, da han brækkede sin lilletå i pre-seasonen.

Danmarks Jacob Bruun Larsen i U21 EM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Polen på Aalborg Stadion. Foto: Henning Bagger Vis mere Danmarks Jacob Bruun Larsen i U21 EM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Polen på Aalborg Stadion. Foto: Henning Bagger

» Jeg var ikke blevet lovet noget, men der var god omtale af, at jeg skulle starte inde, så det var selvfølgelig pisse ærgerligt,« siger Jacob Bruun Larsen, der siden gjorde comeback på Dortmunds hold og spillede sig ind som fast mand.

Det samme har været tilfældet, når han har trukket landsholdstrøjen over hovedet på det danske U21-landshold, hvor han har leveret både mål og assists. Det tidligere Lyngby-talent har scoret to mål i fire U21-landskampe i 2018, og 47 kampe på samtlige af de danske ungdomslandshold har kastet 10 mål af sig.

Selv er Bruun Larsen glad og stolt for prisen som 'Årets Mandlige Talent'.

Titlen som Årets Mandlige Talent gives til den bedste spiller under 22 år, og det er spillerne selv, der har stemt. Blandt tidligere vindere kan nævnes Andreas Christensen og Pierre-Emile Højbjerg.