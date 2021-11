Skadet elller ikke skadet?

Det er spørgsmålet, som har givet Ole Gunnar Solskjær en fjende på nakken i form af Manchester United-angriber Anthony Martials kone.

Manchester United-manager har forklaret, at årsagen til, at den franske landsholdsangriber ikke har været i storklubbens trup til de sidste fire kampe er på grund af en skade og manglende kampform.

Men det anfægter Martial bedre halvdel, Melanie Martial, i en spørgsmål/svar-senace på Instagram, hvor hun bliver spurgt ind til skadessituationen hos den franske Manchester United-stjerne.

»Anthony har aldrig været skadet. Han havde madforgiftning for to uger siden. Han har ikke haft lyskeproblemer, som det ellers blev sagt i sidste uge,« skriver hun i sit svar til fanen, som stillede spørgsmålet.

Den 25-årige angriber scorede sidst, han var i aktion for De Røde Djævle. Det var i Premier League-opgøret mod Everton den 2. oktober.

Siden da har han altså været uden for Uniteds trup, hvor konkurrencen om særligt angrebspladserne er stærkt intensiveret efter sommerens køb af Jadon Sancho og ikke mindst Cristiano Ronaldo.

Solskjær har for et par uger siden forklaret, at Martial ikke var 'fit', efter at han kom hjem fra den seneste landsholdssamling med Frankrigs landshold.