Han har taget kegler som en sjov, charmerende og innovativ klubejer i walisiske Wrexham.

Og nu hyldes Hollywood-stjernen Ryan Reynolds på ny.

Denne gang for en gestus, der ifølge Wrexham-stjernen Anthony Fordes kone Laura ændrede hendes liv i en særdeles svær periode.

Sidste år blev Laura Forde kort efter at have født parrets første barn diagnosticeret med en tumor i hjernen.

Hun fik i første omgang at vide, den var terminal, hvorfor Anthony Forde trådte væk fra fodboldbanen og ud på sidelinjen for at støtte sin kone - og så trådte Ryan Reynolds til.

Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Evan Agostini/AP/Ritzau Scanpix

For da Hollywood-ejeren hørte om Forde-familiens modgang hjalp han med at finansiere en konsultation ved en specialist i New York.

»Jeg fik fortalt, at mit liv havde en udløbsdato. Dengang ville vi ikke vide hvor længe. Vores søn var fire år gammel, og jeg fik i bund og grund at vide, jeg måske ikke ville se ham blive et år gammel.«

»Uden at lyve, så sad jeg og planlagde min begravelse, når jeg gav ham bryst,« fortæller Laura Forde, hvis sindstilstand ændrede sig drastisk, da Reynolds' hjælp kom, da beskeden fra New York var en helt anden - og med lysere udsigter.

»Det var en følelsesmæssig rustjebanetur,« siger hun til The Sunday Times og takker Hollywood-skuespilleren, der med partneren Rob McElhenny har taget Wrexham med storm:

»De er så normale folk og der er ingen chance for, at de har gjort det for at skabe opmærksomhed.«

»Det har de ikke brug for. Jeg husker også, at jeg sagde til Ryan, at jeg ikke kunne takke ham nok for hjælpen. Da svarede han: 'Folk har også hjulpet mig',« fortæller hun i dokumentaren Welcome To Wrexham, der i sin seneste sæson blandt andet følger Forbe-parrets udfordringer.

Hollywood-ejerne overtog klubben i 2021 og i sidste sæson rykkede man efter 15 års fravær tilbage i de bedste engelske ligarækker.

I denne sæson ligger klubben i øjeblikket nummer to i League Two, der er den femtebedste række i det engelske ligasystem.