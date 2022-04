Nadia Nadim er med til at blåstemple VM-slutrunden i Qatar ved at være ambassadør.

Og det harmonerer slet ikke med værdierne i Spillerforeningen.

»Det er naturligvis hendes frie valg at gøre det, men med det vi gerne vil stå for i Spillerforeningen, så tager vi afstand fra, at man blåstempler den slutrunde ud fra betragtningerne om, hvordan Qatar blandt andet fik tildelt VM med al den korruption, det var omspundet af, behandlingen af migrantarbejdere, deres syn på LGBTQ+-personer og så videre. Der er masser af argumenter for, hvorfor man ikke skal bakke op om dem som nation.«

Spillerforeningens medlemmer er elitespillere på herre- og kvindesiden, men selv om direktør Michael Sahl nu retter skarp kritik af Nadims valg om at blive ambassadør, så smækkes døren ikke i overfor ambassadøren for VM i Qatar.

Direktør i Spillerforeningen, Michael Sahl

»Jeg vil ikke gå ind i, hvad det betyder for samarbejdet. Hvis hun rådfører sig med os, gør hun det og får hjælp. Det er hendes frie valg at blive ambassadør, og det kan vi ikke overtrumfe, men vi kan bare sige, hvad vi mener er det rigtige at gøre.«

Nadims ambassadørrolle ligger på ingen måde på linje med DBU's officielle holdning omkring VM-slutrunden i Qatar, og i Spillerforeningen er Michael Sahl Hansen ikke stødt på spillere med samme tanker om slutrunden i Qatar.

»Vi har været rundt at høre, hvad folk siger, og alle er enige om, at det ikke er en slutrunde, man skal blåstemple på nogen måde. Herrelandsholdet har også taget afstand fra, at VM skal spilles der, og jeg vil sige, at jeg endnu ikke er stødt på andre, der har haft et ønske om at blive ambassadør for VM i Qatar.«

B.T. har fredag forsøgt at få en kommentar fra fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, og kvindelandsholdets træner, Lars Søndergaard, men ingen af de to har kommentarer til sagen. B.T. ville gerne have spurgt, om det at være ambassadør for VM i Qatar er foreneligt med at være dansk landsholdsspiller.

DBU's administrerende direktør, Jakob Jensen, har fortalt til TV 2, at Nadim selv må stå til ansvar for sin ambassadørrolle.

Fredag har Nadims agent Michael Kallbäck ikke ønsket at be- eller afkræfte, om det er korrekt, Nadim skal være ambassadør. Fodboldspilleren har selv på en story delt et billede med teksten 'april fools' – men uden direkte at henvise til den rolle som ambassadør, hun tidligere fredag fortalte, hun havde fået.