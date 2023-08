Der blev gamblet med spillernes sikkerhed, da FCK og Rakow spillede i Polen tirsdag, mener Spillerforeningen.

Et tordenvejr kort før kampstart burde have udskudt FC Københavns kamp i Champions League-kvalifikationen ude mod Rakow Czestochowa tirsdag.

Det mener Spillerforeningen, der onsdag langer hårdt ud efter Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) over afviklingen af kampen.

- Spillernes sikkerhed er alfa og omega, og vi må konstatere, at der ikke blev taget hånd om den fra officiel side i forbindelse med tordenvejret i starten af Rakow-FCK-kampen.

- Det er dybt forkasteligt, at Uefa ikke udskød kampen, som den åbenlyst burde være blevet, siger Michael Sahl Hansen, direktør i Spillerforeningen, i en pressemeddelelse.

FCK forsøgte at gøre opmærksom på tordenvejret inden kampstart, men uden held.

Spillerforeningen kritiserer, at dommeren valgte at fløjte kampen i gang til planlagt tid "til trods for det farlige vejr og uden hensyn til spillernes sikkerhed".

- Vi kan høre fra de involverede, at der også op til kampen var flere store tordenbrag og lyn tæt på, men at der ikke blev gjort yderligere fra officials omkring kampen, andet end at de "holdt øje med det".

- Vi bakker på det kraftigste op om kritikken fra både spillere og ledere i FCK-lejren, lyder det fra Spillerforeningen.

Uefa kan se frem til at modtage en klage på grund af håndteringen af kampen.

- Vi vil nu sammen med Den Internationale Spillerforening, Fifpro, rette henvendelse til Uefa i forhold til protokollerne på området.

- Vi kan på ingen måde acceptere, at man gambler med spillernes ve og vel, fastslår Michael Sahl Hansen.

FCK vandt kampen 1-0. Der er returkamp i Parken i København onsdag i næste uge. Den samlede vinder indløser billet til gruppespillet i Champions League.

/ritzau/