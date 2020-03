Matchfixingsag har haft store konsekvenser for de undersøgte fodboldspillere, skriver Spillerforeningen.

Spillere fra FC Roskilde har været udsat for en kritisabel behandling i sagen om mulig matchfixing i fodboldklubben FC Roskilde fra den danske 1. division.

Det mener Spillerforeningens administrative chef, Michael Sahl Hansen.

Han langer ud efter det interne system i Danmarks Idrætsforening (DIF), hvor forbundets matchfixingsekretariat tidligere har undersøgt sagen.

DIF gik ind i sagen sidste år, men kunne ikke bevise, at der var foregået noget ulovligt. Det kunne man heller ikke hos Midt- og Vestsjællands Politi, som torsdag meddelte, at sagen er droppet.

- Det er stærkt problematisk, at sager som denne i praksis undersøges og håndteres af DIF ud fra en præmis om omvendt bevisbyrde, og at en samlet spillertrup mistænkeliggøres uden nogen konkrete beviser, siger han i en pressemeddelelse.

I november sidste år fortalte DIF til B.T., at Spillerforeningen modarbejdede undersøgelsen, fordi foreningen var imod, at DIF skulle have adgang til betting-konti hos truppens koner, kærester og samlevere.

Spillerforeningen tog dengang afstand fra DIF's metoder og gør det stadig.

- Og det er endnu mere problematisk, at DIF i sine undersøgelser via trusler om sanktioner forsøgte at presse samtlige spillere til at give DIF indsigt i både spillernes og deres partneres private forhold, siger Michael Sahl Hansen.

DIF's chef for public affairs, Poul Broberg, kalder kritikken "forfejlet".

- Det er en kritik, der er alt for overdrevet. Vi har undersøgt denne sag til bunds, vendt hver en sten, og det skal vi gøre i den slags sager, for matchfixing er en af de mest alvorlige udfordringer, vi har for idrætten overhovedet.

- Hvis vi ikke i denne slags sager får undersøgt alt, så gør vi både os og Spillerforeningen en bjørnetjeneste, fordi så giver vi mulighed for, at danske kampe kan blive manipuleret, og det er der ingen, der kan være tjent med, siger han til Ritzau.

Michael Sahl Hansen opfordrer til, at der oprettes et domstolssystem, "som både er og opfattes som uafhængigt".

Poul Broberg understreger, at systemet i forvejen er uafhængigt og upartisk.

- Vi har i dansk idræt et domssystem i verdensklasse, der i første omgang består af et uafhængigt matchfixingnævn og en uafhængig appelinstans.

- Så jeg synes, vi som en privat forening har sat alle de mekanismer og institutioner til rådighed, som gør, at vores medlemmer kan være sikre på en fair og retmæssig behandling, når der skulle komme overtrædelser af vores egne reglementer.

