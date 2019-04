Direktøren for Spillerforeningen, Mads Øland, mener, at bøderne til OB og Brøndby er for små.

Det er godt, at Fodboldens Disciplinærinstans sanktionerer OB og Brøndby, efter at holdenes fans har sunget homofobiske sange, men bøderne er for små.

Det skriver Spillerforeningens direktør, Mads Øland, på Twitter.

»Først og fremmest vil jeg rose Fodboldens Disciplinærinstans for at sanktionere på dette område. Vi skal homofobi til livs, og det kræver handling. Når det så er sagt, så er der flere ting, der undrer.«

I dag blev både Brøndby og OB tildelt bødestraf for homofobiske tilråb. Først og fremmest vil jeg rose Fodboldens Disciplinærinstans for at sanktionere på dette område. Vi skal homofobi til livs, og det kræver handling. Når det er sagt, så er der flere ting, der undrer... — Mads Øland (@MadsOland) April 12, 2019

»For det første forventede vi fra spillerside en større straf. Dansk Boldspil-Union (DBU) har efter eget udsagn nultolerance "over for racisme og diskrimination i enhver form". Men okay, sanktionen er en start,« skriver Mads Øland på Twitter.

Spillerforeningens direktør mener ligeledes, at det er "tåbeligt", at Fodboldens Disciplinærinstans har set det som en formildende omstændighed over for OB, at FC Københavns Viktor Fischer, der var genstand for de homofobiske sange under søndagens kamp mod fynboerne, gestikulerede mod OB-fansene.

»Det kan aldrig blive spillerens skyld, at en gruppe fans diskriminerer ham eller hende. Der er fuld opbakning til Fischer herfra,« skriver Mads Øland.

Både OB og Brøndby blev fredag tildelt bøder på 25.000 kroner for homofobiske tilråb.

/ritzau/