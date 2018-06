Det var langt fra tilfredsstillende for Saudi-Arabien at indlede VM med et nederlag på fem mål i VM-åbningskampen mod værtsnationen fra Rusland.

Det slår det saudiarabiske fodboldforbund fast med meddelelsen om, at spillere på det saudiarabiske landshold kan se frem til en disciplinær straf.

Det skriver den saudiarabiske avis Al-Youm Assabaa ifølge det russiske nyhedsbureau Tass.

»Vi er meget skuffede over nederlaget. Det resultat er totalt utilfredsstillende, fordi det ikke reflekterer det sande niveau af vores forberedelser. Flere spillere vil blive straffet. Målmand Abdullah Al-Mayouf, angriber Mohammad Al-Sahlawi og forsvarsspiller Omar Hawsawi,« siger præsidenten i Saudi-Arabiens Fodboldforbund, Adel Ezzat, ifølge Tass.

Rusland vandt åbningskampen med 5-0, hvor to af scoringerne faldt i overtiden.

Rusland og Saudi-Arabien er i gruppe A, hvor også Egypten og Uruguay befinder sig. De mødes fredag.

Saudi-Arabien møder onsdag den 20. juni Uruguay, og den 25. juni spiller holdet mod Egypten.

/ritzau/