Brentford ser ud til at være sikre i Premier League, men det har krævet al Christian Eriksens magi.

Derfor går klubben langt for at score endnu en aftale med den danske stjerne, der i januar kom tilbage efter mere end et halvt års pause som følge af hjertesvigtet i Parken for 11 måneder siden.

Brentfords danske træner Thomas Frank har hele tiden holdt optimismen og fortalt omverden, at der ikke var grund til andet.

For gud ved hvliken gang blev Frank spurgt til Eriksens fremtid, og ifølge The Athletics Brenford-reporter Jay Harris smed han endnu et trumfkort til forhandlingsbordet.

Christian Eriksen kunne nemlig få ekstra firdage, hvis han bare forlængede, skulle Frank have sagt med et glimt i øjet.

Detaljen her står ikke alene, for måske er der en forlængelse ikke helt udelukket.

I hvert fald skriver The Telegraph fredag, at Eriksen virkelig overvejer den mulighed, og avisen nævner også., at han skulle have set på bolig i det pænere Chiswick-kvarter i den vestlige del af London - ikke langt fra Brentford.

Et fortsat samarbejde ville også give Eriksen ret sikre kort på hånden i forhold til at realisere en anden stor drøm, nemlig at spille VM med Danmark. Han er sikret spilletid i Brentford, mens der ved et skifte kunne opstå en situation, hvor det ville være mere i fare.

Kontrakten udløber i slutningen af juni, og så ligger bolden hos den danske landsholdspiller, der lige er blevet hædret med en plads på månedens hold i Premier League.