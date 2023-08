FC Nordsjælland-fans har haft julelys i øjnene siden torsdag formiddag.

Siden meldingen fra norske TV 2 om, at klubdarlingen Andreas Schjelderup er blevet sat på affyringsrampen i portugisiske Benfica, har spekulationerne raset om en mulig retur til FCN på en lejeaftale.

Den tidligere FCN-stjerne på 19 år har slet ikke slået til i Portugal, og derfor står han nu angiveligt foran et skifte – men FCN-fans skal næppe sætte næsen for højt op efter norsk stjernestøv på kunstgræsset denne sæson.

Og det skyldes i særdeleshed, at Schjelderup ikke er nogen billig herre, lyder det fra Farum-lejren, der solgte nordmanden for godt 105 millioner kroner.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg er ikke økonomiuddannet, men som jeg lige kan regne ud i forhold til, hvordan den handel blev skruet sammen, da han tog derned, så er han en rimelig dyr herre at skulle hente retur,« siger cheftræner Johannes Hoff Thorup.

Han hilser ellers nordmanden velkommen.

»Han er altid velkommen, hvis muligheden skulle byde sig, men det er nok ikke det mest oplagte, for han er en dyr herre. Selvom der selvfølgelig er kommet lidt i kassen,« lyder det med et dollargrin fra FCN-træneren, der hentyder til det forestående rekordsalg af Ernest Nuamah, som ventes at indbringe FCN op til 225 millioner kroner.

Sportsdirektør Jan Laursen fortæller, at klubben er i kontakt med den unge nordmand.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Men nogen aftale bliver det næppe til.

»Jeg ved ikke, om det er realistisk. Det er først noget, der lige er kommet nu her. Men han er også lige kommet til en meget stor klub på en meget, meget stor aftale, så det er ikke det mest sandsynlige,« siger Laursen og glæder sig i stedet over, hvad han og FCN-træner Thorup allerede har til rådighed efter FCN's 5-0-sprudlen mod FK Partizan torsdag.

»Vi må glæde os over vores hold og vores offensiv – blandt andet Ibrahim Osman, der trådte i karakter.«

Og FCN-bossen håber at holde sammen på truppen forud for transfervinduets lukning fredag den 1. september.

»Jeg håber virkelig ikke på salg. Vi skal have kvalitet nok til at angribe denne sæson, og vi må håbe og tro på, at nogle af vores spillere vil opleve det her efterår – med et muligt gruppespil – sammen,« siger han og slår fast, at klubben med ro i maven holder udkig efter mulige forstærkninger fra øverste hylde.

