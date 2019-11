Mentaltræning, videoanalyser og træninger filmet med droner er blevet en del af hverdagen i Superligaen.

De bedste danske fodboldklubber finpudser de allermindste detaljer i jagten på point i Superligaen.

Detaljeringsgraden betyder, at der er sket en kraftigt stigning i antallet af specialister omkring cheftræneren.

Mens cheftræneren for få år siden blot havde nogle få hjælpere, så er det ikke usædvanligt med en stab på 10 til 15 personer omkring manden med det overordnede ansvar.

Hos Superligaens aktuelle førerhold fra FC Midtjylland har cheftræner Brian Priske et stort hold til at hjælpe sig.

- Hvis vi skal rykke spillerne derhen, hvor vi gerne vil, opnå resultater og sælge nogle af dem til gode penge, så kræver det flere hænder end mine og to assistenters, siger Brian Priske.

Ud over en velvoksen sundhedsstab er der specialister til at tage sig af det mentale, det fysiske, dødboldene, afslutningsøvelser, optage video af hver træning og lave analyser af træning og kampe.

Indimellem er der også en indkasttræner eller en specialist i sparketeknik forbi træningsanlægget i Ikast, hvor spillerne ofte bliver hevet ud af den fælles træning for at få fuld opmærksomhed.

Videomanden, der filmer træningerne, optager ofte fra luften med drone.

Der er lagt handlingsplaner for hver spiller. Holdet følger en ugeplan, men det vurderes dag for dag, hvad den enkelte spiller har brug for.

- Vi prøver at optimere vores spillere med så mange specialister som muligt.

- Spillerne er vildt glade for at få den opmærksomhed. De stræber efter at blive bedre hele tiden - uanset om det er på banen eller til en evaluering i videolokalet af situationer i træning eller kamp, siger Brian Priske.

Med hjælp fra de mange specialister topper FCM i øjeblikket Superligaen foran FC København. På mandag møder midtjyderne på udebane OB.

/ritzau/