Der udspillede sig en prekær situation i Major League kampen mellem New York Red Bulls og Philadelphia Union lørdag.

Efter en fejl i det 94. minut tabte New York Red Bulls-midtbanespiller Dru Yearwood hovedet og smadrede bolden mod tribunen. Uheldigvis ramte han en kvindelig fan direkte i hovedet.

Han så hurtigt, hvad han havde gjort og for op på tribunen for at undskylde - men her var der slet ikke plads til forsoning.

En vred fran stoppede den angrende stjerne, som flov måtte gå tilbage på banen. Og som konsekvens af sparket mod tribunen modtog Red Bull-spilleren sit andet gule kort og blev sendt i bad kort før slutfløjt.

Det skriver Daily Mail.

Du kan se sekvensen nederst i artiklen.

Ifølge Daily Mail undskylder den amerikanske fodboldspiller sin opførsel i en udtalelse.

»Jeg vil gerne undskylde fra bunden af mit hjerte til de fans, som blev ramt af bolden jeg sparkede ved lørdagens kamp,« lyder det fra Yearwood.

Klubben og Dru Yearwood er i kontakt med de involverede fans og midtbanespilleren håber, at de vil tilgive ham og hans handling.

Som følge af det røde kort misser Dru Yearwood New York Red Bulls næste kamp mod New England Revolution.