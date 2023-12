Katrine Fruelund har fundet en endnu ny karrierevej.

Den tidligere håndboldstjerne, der er højaktuel i DR-dokumentaren 'Håndboldens Heltinder', har prøvet lidt af hvert i sit arbejdsliv, efter harpiksen blev lagt på hylden.

Hun er netop blevet ansat hos ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen i Randers, hvor hun skal arbejde med salg og vurdering, fortæller hun til Randers Amtsavis.

Det sker efter en sparerunde på hendes tidligere job, hvor den 45-årige Fruelund uheldigvis blev ramt.

Hjemkomst efter 15 mål i OL-finalen og en af de bedste landskampe begået af en dansker nogensinde.

»Min stilling blev desværre nedlagt, det var en af de stillinger, som blev reduceret i en sparerunde. Jeg havde ellers troet, at jeg skulle være der resten af livet. Men så må man jo se, hvad livet ellers byder på at spændende ting. Og spændende det synes jeg, det er med det nye job her. Viser det sig at være et godt match, så er jeg da ikke afvisende overfor at tage uddannelsen som ejendomsmægler,« siger Katrine Fruelund til mediet.

Hos mæglerfirmaet er man også glad for at få en af de tidligere jernhårde ladies med på holdet.

»Katrine har jo altid været kendt for at arbejde for tingene. Hendes fighter-egenskaber og faglighed vil passe rigtig godt ind i vores virksomhed, så jeg glæder mig til samarbejdet,« siger René Kjær fra ejendomsmæglerfirmaet i en pressemeddelelse.

Den evne så man i den grad i den nyligt udgivede DR-dokumentar, hvor 'Fruens' brandkamp i OL-finalen 2004 havde en stor plads.

Her scorede hun vanvittige 15 mål, fik guldmedalje om halsen og blev kåret til turneringens bedste spiller.

