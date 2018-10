Sædet har brændt i flere uger under Julen Lopetegui efter en række Real Madrid-nedture. Og med en frisk 1-5-ydmygelse mod FC Barcelona er tålmodigheden sluppet op. I morgen bliver han fyret som Real-træner.

Det skriver flere af de store spanske sportsaviser, herunder AS og Marca, som mener, at afløseren er fundet, og er på vej til den spanske hovedstad til præsentation i morgen: Antonio Conte.

Dermed får Julen Lopetegui kun æren af at være træner for den spanske storklub i godt fire tumultariske måneder.

Den 52-årige spanier overtog trænertjansen fra Zinedine Zidane under VM, hvor han blev fyret som spansk landstræner, da det kom frem, at han havde takket ja til jobbet som Real Madrid-træner uden landsholdsledelsens vidende.

Julen Lopetegui under aftenens 'El Clasico'. Foto: JOSEP LAGO Vis mere Julen Lopetegui under aftenens 'El Clasico'. Foto: JOSEP LAGO

Efter en godkendt start er det i de sidste uger gået helt skævt for den stjernespækkede klub, som i sommer sagde farvel til superstjernen over dem alle, Cristiano Ronaldo. Her er nogle tal, der siger alt om krisen i Kongeklubben under Lopetegui:

Fem ligakampe i træk uden sejr

Fire nederlag i streg på udebane: Mod Sevilla, CSKA Moskva, Alaves og FC Barcelona

En niendeplads efter 10 kampe med syv point op til førstpladsen og seks point ned til en nedrykningsplads

Et 1-5-nederlag til ærkerivalerne fra FC Barcelona

Real Madrid-direktøren Emile Butragueneo sagde følgende efter 1-5-nederlaget til FC Barcelona, da han blev spurgt til Julen Lopeteguis femtid som træner for Real:

»Dette er ikke tidspunktet til at snakke om Julen Lopetegui. Kampen er lige slut, og det er en dårlig aften for alle.«

FC Barcelona ydmygede kriseramte Real Madrid på Camp Nou. Foto: JOSEP LAGO Vis mere FC Barcelona ydmygede kriseramte Real Madrid på Camp Nou. Foto: JOSEP LAGO

I sidste uge bakkede han noget mere tydeligt op for Lopetegui, som han sagde ville være manden, der stod i spidsen for holdet til aftenens 'El Clasico'-opgør.

Ifølge de spanske medier, så bliver Antonio Conte præsenteret i morgen som ny Real Madrid-træner. Den 49-årige italiener var senest træner i Chelsea, som han førte til Premier League-titlen i 2017. Han har også haft stor succes som træner i Juventus.

Ifølge AS befinder Conte sig i Ægypten, hvor han er på ferie - og har været på standby til at flyve til Madrid, såfremt Lopetgui som ventet skulle blive fyret.

Og det bliver han altså ifølge AS og andre spanske sportsmedier i morgen.