Efter mere end et års forhandlinger om en ny overenskomst i spansk kvindefodbold varsler spillerne nu strejke.

Spaniens bedste kvindelige fodboldrække bliver ramt af strejke i den første weekend i november.

Det sker efter, at det ikke er lykkedes spillerne at nå til enighed med klubberne om en kollektiv overenskomst.

Spillerforeningen (AFE) har i mere end et år forhandlet med klubbernes repræsentant, ACFF, uden at nå til en aftale. Derfor har spillerne varslet en arbejdsnedlæggelse.

Tirsdag aften var 180 spillere samlet på et hotel i Madrid, og 93 procent af dem stemte for at nedlægge arbejdet i jagten på bedre vilkår.

- Vi har forhandlet i mere end et år, og vi har haft 18 møder, men det går den forkerte vej, siger Atlético Madrid-målmanden Ainhoa Tirapu til Radio Marca.

Spillerne ønsker kontrakter på fuld tid, mens klubberne står fast på, at der står halv tid i overenskomsten.

- Vi er 100 procent fodboldspillere. Det er vi alle timer. Når vi går tidligt i seng, fordi vi skal op at træne. Også i forhold til den mad, vi spiser. Vi står også til rådighed for klubberne, når de skal promovere sig, siger Tirapu.

Spansk kvindefodbold gjorde sig i foråret bemærket, da mere end 60.000 tilskuere var til stede på tribunerne, da Atlético Madrid mødte FC Barcelona. Det var det største fremmøde nogensinde til en klubkamp på kvindesiden.

