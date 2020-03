Coronavirus har lagt den spanske Primera Division ned, og imens stiller flere spillere op i Fifa-turnering.

På grund af coronavirus stiller alle klubber i den spanske Primera Division nu med en spiller hver til en fælles virtuel turnering i Fifa 20.

Det skriver fodboldmediet Football Espana.

Her fylder spillere det tomme kampprogram ud med en online-turnering, hvor flere markante navne spiller med.

Barcelona stiller således med Sergi Roberto, Real Madrid med Marco Asensio og Atlético Madrid med Marcos Llorente.

Idéen til turneringen kom, da 60.000 fans så med, da spillerne Borja Iglesias og Sergi Reguilon fra henholdsvis Real Betis og Sevilla spillede en Fifa-udgave af lokalderbyet, hvor Iglesias vandt 6-5.

Flere andre prominente navne deltager også i turneringen.

Adnan Januzaj er således på plads for Real Sociedad, Carlos Soler for Valencia og Lucas Perez for Alaves.

Der trækkes lod torsdag aften, og turneringen spilles fra fredag til søndag.

Ligaen i Spanien er foreløbigt udsat til 4. april, og pokalfinalen mellem Real Sociedad og Athletic Bilbao er udsat på ubestemt tid.

I Valencia er en tredjedel af truppen smittet med coronavirus.

/ritzau/