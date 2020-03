Fodboldklubberne Atlético Madrid og Espanyol har besluttet at skære i de ansattes løn midt i coronakrisen.

Atlético Madrid og Espanyol er fredag ude med den store sparekniv og vil skære kraftigt i de ansattes løn. Det gælder også spillerne.

Espanyol oplyser, at de ansatte og spillerne skal 70 procent ned i arbejdstid samt løn.

- Grundet den midlertidige suspendering af sæsonen og den nuværende ekstraordinære situation, har Espanyol præsenteret en plan.

- Tiltagene indeholder en reduktion på 70 procent af arbejdstiden, oplyser klubben, som vil skære tilsvarende i lønnen.

Atlético Madrid sætter ikke procenter eller tal på, men spanske medier vurderer, at der er tale om den samme besparelse på 70 procent.

Allerede torsdag meddelte FC Barcelona, at alle ansatte skulle ned i løn. Barcelona satte heller ikke tal på.

Nedskæringerne skyldes ifølge klubberne, at de kæmper med økonomien under udbruddet af coronavirus, som er særligt slemt i Spanien for tiden.

Over 64.000 er smittet med coronavirus, mens næsten 5000 mennesker er døde i Spanien.

Alene i det seneste døgn er 769 omkommet i Spanien, hvilket er den største daglige stigning i landet til dato. Kun Italien er hårdere ramt af coronavirus i Europa, end Spanien er.

Spanien er lukket helt ned og har været det siden 14. marts. Perioden med nedlukning er forlænget med 15 dage frem til 12. april

Atletico-bossen Miguel Angel Gil forklarer, at den svære beslutning om at reducere i lønnen er nødvendig for klubbens overlevelse.

- Vores sponsorer og samarbejdende virksomheder lider som os og resten af samfundet på grund af den forfærdelige sundheds- og økonomikrise, siger Gil.

Spansk lovgivning gør det muligt at skære i de ansattes løn i den nuværende krisesituation, som er uden for klubbernes kontrol.

/ritzau/