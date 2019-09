Både træner og anfører kræver skærpet koncentration i forsvaret, efter at Juventus smed tomålsføring i Madrid.

Der er selvransagelse i den italienske storklub Juventus, efter at holdet smed en tomålsføring mod Atlético Madrid i Champions League onsdag aften.

Den slags huer ikke de sædvanligvis forsvarsstærke italienere, og bedre bliver det ikke af, at begge Atléticos mål blev scoret efter dødbolde - henholdsvis frispark og hjørnespark.

- Vi spillede en virkelig god kamp, men vi skal være mere opmærksomme på at forsvare ved standardsituationer.

- Det er en skam, for det kostede os to point. På dette niveau skal koncentrationen være høj i 90 minutter, siger anfører og forsvarschef Leonardo Bonucci ifølge uefa.com.

Juventus førte 2-0, indtil der manglede 20 minutter.

Da reducerede Stefan Savic til 1-2 på hovedstød efter en frisparkskombination.

Og i sidste minut gik det galt igen, da et hjørnespark fra Kevin Trippier blev headet i mål af Hector Herrera.

Juventus-træner Maurizio Sarri er helt enig med sin anfører.

- Jeg har en bitter smag i munden, for vi følte, vi havde kampen under kontrol. Vi har behov for mere koncentration ved dødbolde. Det kommer vi til at arbejde på, lyder det fra Juventus-træneren.

I næste spillerunde 1. oktober skal Juventus på hjemmebane møde Bayer Leverkusen fra Tyskland.

/ritzau/