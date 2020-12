Real Sociedad var få minutter fra at misse avancement, men er videre til Europa Leagues knockoutfase.

Det meste ser ud til at flaske sig for spanske Real Sociedad i denne sæson.

Torsdag aften var det baskiske mandskab få minutter fra at lide et exit i Europa League, men det endte til allersidst med avancement, og dermed fortsætter en imponerende sæson for holdet.

Sociedad var i torsdagens opgør længe bagud 0-1 ude mod Napoli, men i overtiden sørgede Willian José for spaniernes forløsende scoring.

Dermed bliver Sociedad toer i gruppen, som Napoli vinder. Begge hold er klar til forårets knockoutkampe i Europa League.

Til gengæld måtte AZ Alkmaar gå skuffet fra banen i kroatiske Rijeka. Her endte hollænderne med at tabe 1-2 i sidste øjeblik, og det betød faktisk, at Sociedad var gået videre uagtet Willian Josés overtidsscoring.

For Sociedad, der kommer fra San Sebastián, er avancementet endnu en fjer i hatten i en hidtil imponerende sæson. Holdet ligger på andenpladsen i La Liga og har blot tabt en enkelt af sine første 12 kampe.

I Europa har holdet været knap så godt kørende, og inden kampen i Napoli var det blevet til otte point i fem kampe.

I torsdagens opgør var spanierne tæt på at få en god start.

Portu blev efter 18 minutter spillet fri foran mål, men hans afslutning blev en smule akavet og endte med at gå forbi mål.

Mere effektiv var Napolis Piotr Zielinski, da han i den anden ende efter 35 minutter flugtede en nedfaldsbold i mål til 1-0.

Det resultat holdt helt indtil overtiden, hvor Willian José altså sørgede for scoringen til slutresultatet. Det betød i sidste ende, at begge hold i Napoli gik tilfredse fra banen, mens AZ endte med den lange næse i gruppen.

/ritzau/