Manchester City vandt med 2-0 over Fulham på to mål af 19-årige Brahim Diaz i Liga Cuppens ottendedelsfinaler.

Torsdag aften blev mindeværdig for den 19-årige spanske offensivspiller Brahim Diaz.

Med begge mål i Manchester Citys 2-0-sejr over Fulham i Liga Cuppen blev han den helt store helt for det lyseblå hjemmehold.

Inden kampen havde Diaz ikke scoret et mål på seniorniveau, men det blev der lavet om på allerede i det 18. minut.

Her var Diaz først over en nedfaldsbold i feltet, og hans afslutning blev rettet af, inden bolden strøg i nettet.

Han var heller ikke helt uheldig med at blive noteret for 2-0-scoringen 20 minutter inde i anden halvleg. Bolden ramte stolpen og trillede ud for fødderne af spanieren, som hamrede den i nettaget.

Målet var et resultat af lang tids Manchester City-dominans.

Josep Guardiolas reservespækkede mandskab jagtede flere scoringer, men måtte nøjes med en sejr på to mål og en billet til næste runde.

I kvartfinalen skal Manchester City møde en danskerklub. City møder vinderen af det udsatte opgør mellem Kasper Schmeichels Leicester og Jannik Vestergaard og Pierre-Emile Højbjergs Southampton.

/ritzau/