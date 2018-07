Tidligere på sommeren skiftede den spanske Barcelona-legende Andrés Iniesta til japansk fodbold.

Nu følger Iniestas landsmand Fernando Torres trop.

Den spanske angriber fortsætter nemlig karrieren i den japanske klub Sagan Tosu. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Welcome to #sagantosu

\#elnino #fernandotorres has decided to join us





More detailshttps://t.co/zxDdxmG8CV pic.twitter.com/feG2CKFNsj — サガン鳥栖公式 (@saganofficial17) July 10, 2018

34-årige Fernando Torres takkede af i Atletico Madrid inden sommerpausen, men det er først nu, at der kommer navn på hans nye klub. Øverst i artiklen kan du se Fernando Torres sige farvel i den spanske klub

Indtil videre er det ikke mange oplysninger om transferen, som Sagan Tosu er kommet med. Men den spanske fodboldspiller ser da ud til at skulle spille med nummer 9 på ryggen.

Lige op til tirsdagens præsentation har der været usikkerhed om, hvor Fernando Torres ville fortsætte sin karriere. Også klubber i Australien har været nævnt i slutspurten.

Men det blev altså Japan for for angriberen, der tidligere har spillet for Atletico Madrid (i to omgange), Liverpool, Chelsea og AC Milan. Han nåede også at spille mere end 100 kampe for dte spanske landshold - og scorede blandt andet det afgørende mål i EM-finalen i 2008, der gjorde Spanien til Europamester for første gang.

Andres Iniesta skal spille for Vissel Kobe. Det kom frem allerede inden VM.