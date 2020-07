Spansk mester, Champions League-vinder, europamester og et verdensmesterskab.

Den tidligere professionelle fodboldspiller David Villa har vundet stort set alt, der er at vinde, og havde i det hele taget en strålende karriere. I karrierens efterår tog det ham så til USA, hvor han nød stor succes på mandskabet New York City FC.

Men nu er der kommet foruroligende anklager mod ham fra tiden i den amerikanske klub.

Den i dag 38-årige David Villa er nemlig blevet anklaget for seksuel chikane mod en ansat i New York City FC-mandskabet, som han tørnede ud for fra 2014 til 2018.

David Villa var en af ligaens absolut største profiler, da han fra 2014 til til 2018 spillede for New York City FC. Foto: Adam Hunger Vis mere David Villa var en af ligaens absolut største profiler, da han fra 2014 til til 2018 spillede for New York City FC. Foto: Adam Hunger

Det skriver en række amerikanske medier, herunder ESPN.

'Krænkelserne, som jeg gennemgik hos NYCFC, var så slemme, at idéen om professionel sport nu skræmmer mig. Tanken om at blive i det atletiske felt skræmmer mig, skriver den unavngivne kvinde, der var ansat i klubben, mens David Villa spillede der, på Twitter under navnet 'Skyler B'.

I et efterfølgende tweet fortsætter hun:

'Jeg troede, jeg fik mit livs mulighed, da jeg fik praktikpladsen. Hvad jeg fik, var David Villa, der rørte mig hver evig eneste f****** dag og min chef, der synes, det var fantastisk sjovt. Kvinder, der er modige nok til at dele deres historie højt, er mine helte.'

Den amerikanske storklub har reageret prompte med en pressemeddelelse, hvor de oplyser, at de nu vil undersøge sagen.

The harassment I went through at NYCFC was so bad that now the idea of professional sports terrifies me. Staying in the field of athletics terrifies me. I’m changing my entire career because the shit they did to me ruined my dreams. — Skyler B (@ItsmeskylerB) July 17, 2020

'New York City FC har læst om anklagerne fra en tidligere praktikant via sociale medier. Vi tager sager som disse ekstremt alvorligt og tolererer ikke chikane af nogen slags i nogen områder af vores organisation. Vi startede øjeblikkeligt en efterforskning af sagen.'

Hovedpersonen selv har også - via sin agent - reageret på de voldsomme anklager, som han kalder for 'komplet forkerte'.

'Jeg modsiger mig kraftigt de beskyldninger, der er skrevet om mig på Twitter. De er komplet forkerte, og jeg benægter dem.'

Den tidligere spanske angriber udtaler videre, at han vil samarbejde fuldt ud med klubben for at opklare sagen.

Sådan så det ud i 2010, da David Villa sammen med resten af det spanske landshold kunne fejre VM-triumfen efter en sejr i finalen over Holland. Foto: JEWEL SAMAD Vis mere Sådan så det ud i 2010, da David Villa sammen med resten af det spanske landshold kunne fejre VM-triumfen efter en sejr i finalen over Holland. Foto: JEWEL SAMAD

David Villa stoppede sin glorværdige karriere i 2019.

Som angriber bombede han mål ind for klubber som Valencia, FC Barcelona, Atletico Madrid og New York City FC.

I sidstnævnte scorede han imponerende 77 mål i 117 kampe og blev i 2016-sæsonen kåret til ligaens mest værdifulde spiller i MLS.