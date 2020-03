Aston Villa-målmand Pepe Reina gik skævt ud til en dyb bold og satte Leicester i gang i sejren på 4-0.

Kasper Schmeichel og holdkammeraterne hos Leicester City kunne mandag aften fejre den første ligasejr i halvanden måned.

Efter to uafgjorte og to nederlag i de seneste fire ligakampe så det ud til, at Leicester havde tabt pusten i toppen af Premier League, men hjemme mod Aston Villa blev det til en overbevisende sejr på 4-0.

Med sejren har Leicester igen lagt afstand ned til forfølgerne i kapløbet om Champions League-billetter. Leicester ligger nummer tre og har inden sæsonens sidste ni spillerunder henholdsvis fem og otte point ned til Chelsea og Manchester United.

Leicester fik hjælp fra Aston Villa-målmand Pepe Reina til at komme ud af holdets sløje periode.

Den spanske veteran gik helt skævt ud af sit mål fem minutter før pausen, og det udnyttede Harvey Barnes til at score til 1-0, mens målmanden stod plantet langt fra eget felt.

Det var endnu en skidt Villa-aktion, der banede vej for 2-0-målet 18 minutter efter pausen. Tyrone Mings kastede sig for at nå bolden med hovedet, men ramte den i stedet med armen, så der blev dømt straffespark.

Fra pletten var målræven Jamie Vardy iskold, da han lagde bolden fladt i midten af målet og fordoblede føringen.

Efter 79 minutter fordoblede angriberen så sin egen målhøst. Han modtog bolden i venstre side og driblede ind i feltet, før han afsluttede i det korte målhjørne.

Harvey Barnes nåede også at blive dobbelt målscorer, da han satte trumf på sejren med målet til 4-0.

Aston Villa ligger næstsidst og har fortsat to point op til den rigtige side af nedrykningsstregen.

/ritzau/