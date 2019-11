Politiet har anholdt flere mistænkte i "Operation Oikos", som handler om matchfixing i spansk fodbold.

Politiet i Spanien har tirsdag anholdt ni personer i en sag om matchfixing i spansk fodbold.

De ni personer er alle mistænkt for at fixe kampe i den næstbedste række i Spanien og er en del af "Operation Oikos", der blev indledt mod matchfixing i spansk fodbold i maj i år, hvor både spillere og ledelsespersoner blev anholdt.

De nye anholdelser sker i forbindelse med, at en klub i den næstbedste række er mistænkt for i juni 2017 at have betalt spillere fra et modstanderhold for at sikre, at klubben nåede avancement fra playoffkampene om oprykning.

- For at betale pengene har forskellige personer og lovlige selskaber direkte og indirekte udbetalt forskellige beløb i kontanter, siger politiet i en meddelelse.

De ni anholdte er mistænkt for korruption, hvidvaskning og misbrug af virksomhedens aktiver.

Efterforskningen er udført af Europol. Myndighederne har ikke offentliggjort navnene på de anholdte eller på klubben.

I maj blev ti personer anholdt inklusive nuværende og tidligere spillere som en del af en kulegravning af matchfixing i Spaniens to bedste fodboldrækker.

Politiet siger, at tirsdagens anholdelser var relateret til flere håndskrevne dokumenter, der blev beslaglagt i maj, og som afslørede en metode til at fixe resultatet i en kamp i den næstbedste række.

Politiet har tidligere sagt, at efterforskningen har givet anledning til at mistænke mindst tre kampe for at være fixet. Det drejer sig om kampe i den bedste og næstbedste række samt i en lavere række.

/ritzau/AFP