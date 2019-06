Der er nu kommet en ny udvikling i transfersagaen om Christian Eriksen og Real Madrid.

Ifølge spanske Marca har Tottenhams magtfulde formand Daniel Levy nemlig grebet knoglen og ringet til Real Madrid for at tilbyde dem at købe Christian Eriksen.

Marca skriver, at Daniel Levy i en telefonsamtale har sagt til Real Madrids generaldirektør Jose Angel Sanchez, at prisen på Eriksen nu er faldet til 70 millioner euro (522 millioner kroner, red.).

Det spanske medie skriver dog, at Real Madrid ikke umiddelbart har planer om at acceptere Daniel Levys forslag.

Men det kan angiveligt ændre sig, hvis det ikke lykkes storklubben at lokke Manchester Uniteds Paul Pogba eller Ajax-spilleren Donny van de Beek til Madrid.

De to skulle lige nu være foran Eriksen på træner Zinedine Zidanes ønskeseddel.

Christian Eriksen har kontraktudløb i Tottenham til næste sommer, og derfor er det ved at være sidste udkald, hvis Daniel Levy vil få penge i kassen for den danske stjerne.

Og noget kunne tyde på, at Christian Eriksen selv er indstillet på, at fremtiden ligger i Madrid.

I hvert fald kunne Fyens Stiftstidende fredag afsløre, at 'familiemedlemmer meget tæt på Christian Eriksen har været i Madrid for at se på boligmuligheder'.

Ifølge avisen var Christian Eriksen dog ikke selv med i Madrid på grund af et velgørenhedsarrangement.

