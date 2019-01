Blive i Tottenham - eller smutte til en Premier League-konkurrent eller europæisk mastodont?

Det er spørgsmålet, som Christian Eriksen efter al sandsynlighed har gransket godt og grundigt i det seneste års tid, hvor rygterne om den danske landsholdsstjernes fodboldfremtid har kørt på højeste blus.

Seneste udvikling i den store saga om den ombejlede danske landsholdsstjerne finder man i den store spanske sportsavis med base i Madrid, AS. Her mener man at vide, at Real Madrid og præsident Florentino Perez har sat alle sejl ind for at få ‘Operation Eriksen’ til at lykkes.

Den mægtige Real-præsident arbejder ifølge avisen på at overbevise Tottenham-boss Daniel Levy, om at han skal sælge sin danske guldfugl til 'kongeklubben' - der søndag tabte med 0-2 hjemme til Real Sociedad i den spanske liga.

Foto: NEIL HALL Vis mere Foto: NEIL HALL

»Perez er klar til at vende tilbage til en af sine yndlings-jagtmarker for at hente endnu en af Levys højt værdsatte aktiver: Christian Eriksen,« skriver AS.

Avisen refererer til, at Real Madrid-præsidenten før har handlet stort ind i Tottenham. Det skete i 2012, da klubben købte Luka Modric, og igen året efter, da Gareth Bale blev købt som verdens dyreste fodboldspiller.

I begge tilfælde måtte Real Madrid betale dyrt, da begge spillere var på lange kontrakter med London-klubben. I tilfældet Eriksen, så skriver avisen, at det er Real Madrid, der har de bedste kort på hånden.

Tottenham-stjernen har nemlig kun halvandet år tilbage af sin kontrakt med Premier League-mandskabet - og han tøver med at skrive under på den lukrative kontraktforlængelse, som Tottenham-bossen har tilbudt ham.

Foto: Eddie Keogh Vis mere Foto: Eddie Keogh

Derfor er Eriksens pris formentlig i en helt anden og lavere kaliber, end det var tilfældet med både Modric og Bale. AS skriver, at Eriksen bliver set som en erstatning for den offensive midtbanespiller Isco, som har gjort sig upopulær i klubben.

Det er ikke første gang, at Eriksens navn spøger i Real Madrid. Gennem efteråret har der været flere historier i de spanske sportsaviser, som kæder fynboen sammen med en af verdens mægtigste klubber.

Christian Eriksen kom til Tottenham fra Ajax Amsterdam i sommeren 2013. Selv om det foreløbig er blevet til fem og et halvt år i klubben, så har danskeren endnu til gode at vinde sin første titel med Tottenham.

Eriksen har siden skiftet fra Ajax været en central del af Tottenhams offensiv. Han har scoret fire mål i de seneste syv kampe.