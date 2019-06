Spekulationerne om Christian Eriksen og Real Madrid fortsætter med uformindsket styrke.

Seneste nyt er ifølge spanske AS, at vejen til Santiago Bernabeu er ved at være banet for den danske fodboldstjerne.

Hidtil har Real Madrid-træner Zinedine Zidanes forkærlighed for Paul Pogba angiveligt været en hindring for et Eriksen-skifte til den spanske kongeklub.

Men AS skriver nu, at franske Pogbas flirt med Juventus, hvor han tidligere har spillet, er taget til i styrke.

Og det er positive nyheder for Christian Eriksen.

»Franskmanden virker nu til at foretrække en retur til Juventus, hvilket sætter den billigere dansker i en fordelagtig position,« skriver AS.

Samtidig skriver AS, at Christian Eriksen er udset til at være den ene halvdel af en ’plaster på såret’-pakke for Zinedine Zidane.

Den anden halvdel er Napoli-spilleren Fabián Ruiz, der lige nu har stor succes for Spanien under U21-EM.

»Og de penge, der bliver sparet på transferbeløbet, hvis Tottenham kan overtales (til et salg af Eriksen, red.), kan betyde, at Fabian (Ruiz, red.) forbliver en del af Los Blancos’ plan. Det kan også lette Zidanes skuffelse over ikke at få sin førsteprioritet, men i stedet få to dygtige spillere,« fremgår det af artiklen.

Der har allerede været godt gang i transfer-svingdøren i Real Madrid denne sommer.

Indtil videre har klubben købt Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy og Rodrygo.

De næste uger må så give os svaret på, om Christian Eriksen også kommer gennem nåleøjet i den spanske storklub.